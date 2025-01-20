Трамп з'явився на фото із Шовковським перед матчем Ліги Європи — що сталося

Олександр Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба клубу

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський здивував уболівальників незвичною фотографією. За добу до важливого матчу української команди наставник вирішив зняти напругу завдяки жарту.

Шовковський сфотографувався з американським президентом та опублікував знімок на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Шовковський "проник" до Білого дому, щоб зустрітися з обраним президентом США Дональдом Трампом. Головний тренер "Динамо" показав фотографію з відомим політиком.

На знімку Шовковський сидить на столі в Овальному кабінеті Білого дому. Поруч із ним стоїть Дональд Трамп, який дивиться на колишнього лідера збірної України з легким осудом.

"Дочекалися! Майже про все домовилися", — підписав знімок Шовковський.

Олександр Шовковський та Дональд Трамп. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

"Динамо" зіграє з "Галатасараєм"

Вже у вівторок, 21 січня, київська команда проведе матч у Туреччині в рамках сьомого туру Ліги Європи. Для "Динамо" поєдинок із лідером місцевого чемпіонату стане ще одним шансом набрати перші очки в єврокубковому турнірі.

"Галатасарай" йде на 6 місці в загальній турнірній таблиці Ліги Європи. У цей клуб може перейти футболіст збірної України Олександр Зінченко. Там же грає й один із найрезультативніших футболістів світу Віктор Осімхен.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію матчу "Галатасарай" — "Динамо".

До кінця січня 2025 року лідер київської команди Володимир Бражко може переїхати до Англії.

Букмекери здивували коефіцієнтами на матч "Динамо" з "Галатасараєм", київська команда є аутсайдером пари.