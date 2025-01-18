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Бражко готується до трансферу з Динамо в один із клубів АПЛ

18 січня 2025 15:56
Станіслав Костюк - Редактор
Динамо змушене продати одного з лідерів відомому клубу
Володимир Бражко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Один із молодих захисників збірної України Володимир Бражко може більше не зіграти жодного поєдинку за "Динамо". Київський клуб готується до продажу свого вихованця.

На Бражка претендує амбітний європейський клуб, повідомляє "ТаТоТаке".

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Володимир Бражко провів трохи більше сезону як один з лідерів київського "Динамо". Уже наступного тижня 22-річний футболіст може переїхати до Англії. Керівництво "біло-синіх" отримає пропозицію про трансфер гравця.

Володимир Бражко
Володимир Бражко завдає удару по воротах. Фото: пресслужба "Динамо"

Де може опинитися Бражко 

Із середини грудня півзахисник не виходив на поле через травму. Він уже займається за індивідуальною програмою на зборі "Динамо" в Туреччині. Це не стане перешкодою для трансферу гравця. 

На Володимира Бражка претендує представник англійської Прем'єр-ліги, назва якого невідома. Однак це не "Борнмут", про інтерес якого до футболіста вже повідомлялося раніше. "Динамо" може вступити в переговори з цим клубом найближчим часом.

У сезоні 2024/2025 Бражко зіграв за "Динамо" 25 поєдинків у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив 3 результативні передачі. 

Нагадаємо, вже у вівторок "Динамо" має зіграти надважливий матч у Лізі Європи — де дивитися онлайн.

Колишній тренер "Динамо" Сергій Ребров прибув до одного з українських клубів у пошуках новачком для національної команди. 

Форвард збірної України не зміг закріпитися в основі закордонної команди та готується повернутися в УПЛ. 

Майк Тайсон таємно придбав особняк вартістю понад 10 млн євро в одному з фешенебельних кварталів Флориди.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Володимир Бражко

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