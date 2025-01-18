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Бражко готовится к уходу из Динамо в один из клубов АПЛ

18 января 2025 15:56
Станислав Костюк - Редактор
Динамо вынуждено продать одного из лидеров известному клубу
Владимир Бражко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Один из молодых защитников сборной Украины Владимир Бражко может больше не сыграть ни одного поединка за "Динамо". Киевский клуб готовится к продаже своего воспитанника.

На Бражко претендует амбициозный европейский клуб, сообщает "ТаТоТаке". 

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Владимир Бражко провел чуть больше сезона в качестве одного из лидеров киевского "Динамо". Уже на следующей неделе 22-летний футболист может переехать в Англию. Руководство "бело-синих" получит предложение о трансфере игрока. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко наносит удар по воротам. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где может оказаться Бражко 

С середины декабря полузащитник не выходил на поле из-за травмы. Он уже занимается по индивидуальной программе на сборе "Динамо" в Турции. Это не станет препятствием для трансфера игрока. 

На Владимира Бражко претендует представитель английской Премьер-лиги, название которого неизвестно. Однако это не "Борнмут", об интересе которого к футболисту уже сообщалось ранее. "Динамо" может вступить в переговоры с этим клубом в ближайшее время. 

В сезоне 2024/2025 Бражко сыграл за "Динамо" 25 поединков во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. 

Напомним, уже во вторник "Динамо" предстоит сыграть важнейший матч в Лиге Европы — где смотреть онлайн

Бывший тренер "Динамо" Сергей Ребров прибыл в один из украинских клубов в поисках новичком для национальной команды. 

Форвард сборной Украины не смог закрепиться в основе зарубежной команды и готовится вернуться в УПЛ. 

Майк Тайсон тайно приобрел особняк стоимостью больше 10 млн евро в одном из фешенебельных кварталов Флориды.

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владимир Бражко

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