Динамо вынуждено продать одного из лидеров известному клубу

Владимир Бражко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Один из молодых защитников сборной Украины Владимир Бражко может больше не сыграть ни одного поединка за "Динамо". Киевский клуб готовится к продаже своего воспитанника.

На Бражко претендует амбициозный европейский клуб, сообщает "ТаТоТаке".

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Владимир Бражко провел чуть больше сезона в качестве одного из лидеров киевского "Динамо". Уже на следующей неделе 22-летний футболист может переехать в Англию. Руководство "бело-синих" получит предложение о трансфере игрока.

Владимир Бражко наносит удар по воротам. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где может оказаться Бражко

С середины декабря полузащитник не выходил на поле из-за травмы. Он уже занимается по индивидуальной программе на сборе "Динамо" в Турции. Это не станет препятствием для трансфера игрока.

На Владимира Бражко претендует представитель английской Премьер-лиги, название которого неизвестно. Однако это не "Борнмут", об интересе которого к футболисту уже сообщалось ранее. "Динамо" может вступить в переговоры с этим клубом в ближайшее время.

В сезоне 2024/2025 Бражко сыграл за "Динамо" 25 поединков во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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