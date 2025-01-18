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Галатасарай — Динамо. Смотреть решающую игру Лиги Европы

18 января 2025 15:08
Станислав Костюк - Редактор
Галатасарай — Динамо — онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Киевское "Динамо" начнет 2025 календарный год непривычно рано. Уже в середине января подопечные Александра Шовковского сыграют в Лиге Европы, трансляция онлайна "Галатасарай" — "Динамо" будет доступна на портале Новини.LIVE.

Украинская команда подходит к матчу против "Галатасарая" в статусе абсолютного аутсайдера основного этапа Лиги Европы. На счету "Динамо" всего один забитый гол в шести поединках. Очков подопечные Александра Шовковского не набрали. "Бело-синим" будет сложно исправить ситуацию в игре с сильной турецкой командой. 

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Александр Шовковский руководит тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где и когда смотреть матч "Галатасарай" — "Динамо" 

Во вторник, 21 января, команда Окана Бурука примет на стадионе "Тюрк Телеком" в Стамбуле подопечных Александра Шовковского. Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени. 

Украинские любители спорта получат возможность посмотреть матч Лиги Европы "Галатасарай" — "Динамо" онлайн в прямом эфире. Официальным транслятором поединков Лиги Европы в Украине остается медиа сервис MEGOGO. Для просмотра матча в прямом эфире необходимо оформить одну из подписок — "Спорт", "Оптимальная" или "Максимальная". Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию матча Лиги Европы. 

"Галатасарай" считается безоговорочным фаворитом накануне еврокубкового поединка. Команда идет на первом месте в чемпионате Турции и на шестой позиции в Лиге Европы. В ближайшее время новичком стамбульцев может стать футболист сборной Украины Александр Зинченко, но этот переход не успеет состояться до матча с киевлянами. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко остается лидером "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

"Динамо" удерживает лидерство в турнирной таблице УПЛ. Перед возобновлением сезона "бело-синие" провели сбор в Турции, где сыграли несколько товарищеских матчей. 

Напомним, футболист сборной Украины готовится вернуться из Англии в УПЛ, на него претендует амбициозная команда. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил сбор в Турции одного из середняков Премьер-лиги в поисках усиления для национальной команды. 

Донецкий "Шахтер" потратит 15 млн евро на перспективного игрока, и это не украинец. 

Майк Тайсон вернулся на пенсию и потратил почти весь гонорар за бой с Джейком Полом на подарок для себя. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Галатасарай онлайн трансляция

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