Галатасарай — Динамо — онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" начнет 2025 календарный год непривычно рано. Уже в середине января подопечные Александра Шовковского сыграют в Лиге Европы, трансляция онлайна "Галатасарай" — "Динамо" будет доступна на портале Новини.LIVE.

Украинская команда подходит к матчу против "Галатасарая" в статусе абсолютного аутсайдера основного этапа Лиги Европы. На счету "Динамо" всего один забитый гол в шести поединках. Очков подопечные Александра Шовковского не набрали. "Бело-синим" будет сложно исправить ситуацию в игре с сильной турецкой командой.

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Где и когда смотреть матч "Галатасарай" — "Динамо"

Во вторник, 21 января, команда Окана Бурука примет на стадионе "Тюрк Телеком" в Стамбуле подопечных Александра Шовковского. Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

Украинские любители спорта получат возможность посмотреть матч Лиги Европы "Галатасарай" — "Динамо" онлайн в прямом эфире. Официальным транслятором поединков Лиги Европы в Украине остается медиа сервис MEGOGO. Для просмотра матча в прямом эфире необходимо оформить одну из подписок — "Спорт", "Оптимальная" или "Максимальная". Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию матча Лиги Европы.

"Галатасарай" считается безоговорочным фаворитом накануне еврокубкового поединка. Команда идет на первом месте в чемпионате Турции и на шестой позиции в Лиге Европы. В ближайшее время новичком стамбульцев может стать футболист сборной Украины Александр Зинченко, но этот переход не успеет состояться до матча с киевлянами.

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"Динамо" удерживает лидерство в турнирной таблице УПЛ. Перед возобновлением сезона "бело-синие" провели сбор в Турции, где сыграли несколько товарищеских матчей.

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