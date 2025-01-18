Ребров ищет новых игроков для сборной Украины в известном клубе

Сергей Ребров руководит игрой сборной Украины. Фото: УАФ

Черкасский футбольный клуб ЛНЗ продолжает сбор в Турции. Его посетил и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Наставник национальной команды продолжает просматривать потенциальных претендентов в сборную Украины, сообщает официальный аккаунт ЛНЗ в Telegram.

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Тренеры Сергей Ребров и Роман Григорчук. Фото: ЛНЗ

Ребров в Турции

Многие клубы УПЛ проводят зимний сбор в Турции, туда приехал и главный тренер национальной команды. Сергей Ребров посетил базу ЛНЗ, который занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ.

Пока не известно, кого именно просматривал главный тренер сборной Украины, но вряд ли его приезд стал простым "визитом вежливости". Сергей Ребров пообщался с новым тренером ЛНЗ Романом Григорчуком и получил от клуба символические подарки.

Ближайшие матчи сборная Украины проведет в марте 2025 года в рамках плей-офф Лиги Наций. Соперником национальной команды станет Бельгия.

Напомним, форвард сборной Украины может подписать контракт с черкасским ЛНЗ уже в январе этого года.

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