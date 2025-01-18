Ребров ищет новых игроков для сборной Украины в известном клубе

Ребров ищет новых игроков для сборной в одном из клубов УПЛ
Черкасский футбольный клуб ЛНЗ продолжает сбор в Турции. Его посетил и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
Наставник национальной команды продолжает просматривать потенциальных претендентов в сборную Украины, сообщает официальный аккаунт ЛНЗ в Telegram.
В матчах Лиги Наций-2024 тренерский штаб сборной Украины пригласил в команду несколько новых игроков, большая часть из них успешно дебютировала в составе "сине-желтых". Сергей Ребров собирается продолжить эту практику и в дальнейшем.
Ребров в Турции
Многие клубы УПЛ проводят зимний сбор в Турции, туда приехал и главный тренер национальной команды. Сергей Ребров посетил базу ЛНЗ, который занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ.
Пока не известно, кого именно просматривал главный тренер сборной Украины, но вряд ли его приезд стал простым "визитом вежливости". Сергей Ребров пообщался с новым тренером ЛНЗ Романом Григорчуком и получил от клуба символические подарки.
Ближайшие матчи сборная Украины проведет в марте 2025 года в рамках плей-офф Лиги Наций. Соперником национальной команды станет Бельгия.
Напомним, форвард сборной Украины может подписать контракт с черкасским ЛНЗ уже в январе этого года.
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