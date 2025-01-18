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Ребров ищет новых игроков для сборной в одном из клубов УПЛ

18 января 2025 12:31
Станислав Костюк - Редактор
Ребров ищет новых игроков для сборной Украины в известном клубе
Сергей Ребров руководит игрой сборной Украины. Фото: УАФ
Станислав Костюк - Редактор

Черкасский футбольный клуб ЛНЗ продолжает сбор в Турции. Его посетил и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. 

Наставник национальной команды продолжает просматривать потенциальных претендентов в сборную Украины, сообщает официальный аккаунт ЛНЗ в Telegram. 

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В матчах Лиги Наций-2024 тренерский штаб сборной Украины пригласил в команду несколько новых игроков, большая часть из них успешно дебютировала в составе "сине-желтых". Сергей Ребров собирается продолжить эту практику и в дальнейшем. 

Сергей Ребров и Роман Григорчук
Тренеры Сергей Ребров и Роман Григорчук. Фото: ЛНЗ

Ребров в Турции 

Многие клубы УПЛ проводят зимний сбор в Турции, туда приехал и главный тренер национальной команды. Сергей Ребров посетил базу ЛНЗ, который занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ. 

Пока не известно, кого именно просматривал главный тренер сборной Украины, но вряд ли его приезд стал простым "визитом вежливости". Сергей Ребров пообщался с новым тренером ЛНЗ Романом Григорчуком и получил от клуба символические подарки. 

Ближайшие матчи сборная Украины проведет в марте 2025 года в рамках плей-офф Лиги Наций. Соперником национальной команды станет Бельгия. 

Напомним, форвард сборной Украины может подписать контракт с черкасским ЛНЗ уже в январе этого года. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЛНЗ

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