Шахтер готовит рекордный трансфер форварда — что известно

Шахтер подпишет игрока за шокирующую сумму — что известно
Украинские клубы продолжают подготовку к возобновлению чемпионата. В частности, подписывают новых игроков.
Донецкий "Шахтер" в ближайшее время может подписать нового футболиста, сообщает BurBuzz.
Известно, что это бразильский форвард. За него якобы готовятся заплатить рекордную за последние несколько лет сумму — более 15 миллионов евро.
Рекордные трансферы "Шахтера"
По данным ресурса Transfermarkt, самой дорогой покупкой "Шахтера" до сих пор остается бразильский вингер Бернард, которого приобрели в сезоне 13/14 у "Атлетико Минейро" за 25 миллионов евро.
Второе место у еще одного вингера - Педриньо, который перешел в донецкий клуб из "Бенфики" за 18 миллионов евро. На третьем тоже вингер — Тайсон, который перешел из харьковского "Металлиста" за 15 миллионов евро.
Напомним, бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий побывал на фронте.
Известный украинский защитник озвучил версию, как допинг попал в организм Михаила Мудрика.
Появился неожиданный претендент на игрока "Арсенала" Александра Зинченко.
Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин может перейти в знаменитый клуб.
Читайте Новини.LIVE!