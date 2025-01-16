Шахтер готовит рекордный трансфер форварда — что известно

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Украинские клубы продолжают подготовку к возобновлению чемпионата. В частности, подписывают новых игроков.

Донецкий "Шахтер" в ближайшее время может подписать нового футболиста, сообщает BurBuzz.

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Инсайд о новом форварде "Шахтера". Фото: скриншот BurBuzz

Рекордные трансферы "Шахтера"

По данным ресурса Transfermarkt, самой дорогой покупкой "Шахтера" до сих пор остается бразильский вингер Бернард, которого приобрели в сезоне 13/14 у "Атлетико Минейро" за 25 миллионов евро.

Второе место у еще одного вингера - Педриньо, который перешел в донецкий клуб из "Бенфики" за 18 миллионов евро. На третьем тоже вингер — Тайсон, который перешел из харьковского "Металлиста" за 15 миллионов евро.

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