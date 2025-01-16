Сич пояснив, хто міг підставити Мудрика у справі з допінгом

Михайло Мудрик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Захисник львівського "Руху" та збірної України Олексій Сич поділився думкою про історію з допінгом Михайла Мудрика. Молодий футболіст вірить у невинність партнера по національній команді.

Сич розповів, як заборонена речовина могла потрапити в організм Мудрика, повідомляє Брутальний футбол".

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Олексій Сич переживає за майбутнє Михайла Мудрика разом з іншими гравцями збірної України. Захисник упевнений, що футболіст "Челсі" не міг самостійно, свідомо прийняти допінг. Сич вважає, що Мудрика могли навмисно підставити.

Михаїл Мудрик у матчі за збірну України. Фото: скриншот YouTube

Як допінг потрапив у кров Мудрика

Молодий захисник нагадав, що в збірній України ніхто не здавав допінг-проби. З цього можна зробити висновок, що заборонена речовина опинилася в організмі Мудрика в той час, як він перебував у розташуванні "Челсі".

Олексій Сич у національній команді. Фото: instagram.com/sycholeksii/

Сич висунув теорію про те, що Мудрику могли спеціально дати допінг. При цьому сам Михайло міг цього не знати й прийняти заборонену речовину як вітаміни або спеціальну добавку. Олексій вважає, що це могло бути вигідно певним силам.

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