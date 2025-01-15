Зінченко більше не зіграє за Арсенал і переїде до Туреччини

Олександр Зінченко в матчі за збірну України. Фото: скриншот YouTube

Лондонський "Арсенал" веде переговори про трансфер захисника збірної України Олександра Зінченка. Цей перехід може відбутися протягом нинішнього тижня.

Турецький "Галатасарай" зробив "канонірам" офіційну пропозицію щодо гравця, повідомляє Aspor.com.tr.

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Тренерський штаб "Арсеналу" вже повідомив Олександру Зінченку про те, що більше не розраховує на футболіста. Українець зіграв у цьому сезоні лише 11 матчів і не був основним виконавцем лондонського клубу. Агенти захисника шукають новий клуб для нього, трансфер може відбутися найближчим часом.

Олександр Зінченко у складі "Арсеналу". Фото: instagram.com/arsenal/

Претенденти на Зінченка

Турецький "Галатасарай" уже просунувся у переговорах з "Арсеналом" щодо переходу гравця збірної України. Наразі не відомо, які умови були запропоновані "канонірам" й самому Зінченку.

Також на гравця претендує дортмундська "Боруссія", у якої вже давно є проблеми з лівим флангом. Універсалізм, досвід і відносно молодий вік футболіста зробили його трансферною ціллю одразу для двох європейських клубів.

Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" влітку 2022 року за 35 млн євро. "Каноніри" хотіли б отримати за футболіста ту саму суму.

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