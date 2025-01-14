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Гравці Інгульця вимагають, щоб Поворознюк розірвав їх контракти

14 січня 2025 21:47
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Четверо гравців Інгульця хочуть розірвати контракти через заборгованість
Олександр Поворознюк. Фото: скриншот
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Четверо гравців "Інгульця", яких раніше перевели в дубль, хочуть покинути команду. Наразі вони домагаються розірвання контрактів.

Про це повідомив Телеграм-канал ТаТоТаке.

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Гравці хочуть покинути клуб Поворознюка

За інформацією джерела, Юрій Козиренко, Олександр Козак, Максим Мельничук та Сергій Петько почали працювати з УАФ над одностороннім розірванням контрактів.

Четверо футболістів подали документи на розірвання контракту до Палати з вирішення спорів УАФ і до УПЛ. Вони повідомили контролюючим органам, що їх відсторонили від тренувань з основою та перевели до команди U-19.

При цьому гравці повідомили УАФ та УПЛ про заборгованість з боку клубу по виплатах.

Через відсутність реакції від "Інгульця" гравці хочуть отримати дозвіл, щоб розірвати контракти в односторонньому порядку.

"З огляду на відсутність будь-якої реакції "Інгульця", в останньому листі футболісти, згідно з регламентними нормами, заявили про своє право розірвати особисті контракти з клубом в односторонньому порядку", — йдеться в повідомленні.

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УАФ футбол УПЛ Олександр Поворознюк Інгулець

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