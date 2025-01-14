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Довбик став одним із кандидатів на трансфер у відомий клуб

14 січня 2025 10:26
Сергій Романчук - Редактор
Довбик став кандидатом на перехід в амбітний європейський клуб
Артем Довбик бореться із захисником "Мілана" Маттео Габбія. Фото: Reuters/Daniele Mascolo
Сергій Романчук - Редактор

Італійська "Рома" може отримати пропозицію щодо трансферу Артема Довбика. Форвард збірної України зацікавив інший італійський клуб.

Відхід Довбика з "Роми" можливий не раніше літа 2025 року, повідомляє Tutto Mercato.

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Артем Довбик минулими вихідними забив уже 10 гол за "Рому" з початку сезону. Італійська команда виступає нестабільно, але українського футболіста практично не критикують. Ба більше, він привернув до себе увагу іншого відомого клубу.

Артем Довбик
Артем Довбик у матчі з "Лаціо". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Куди може перейти Довбик 

Керівництво італійського "Наполі" веде переговори з французьким "ПСЖ" з приводу трансферу гравця збірної Грузії Хвічі Кварацхелії. Цей перехід може відбутися найближчим часом. Сторони вже досягли принципової угоди з приводу цієї угоди.

Артем Довбик став одним із кандидатів на заміну лідера "Наполі". Представники неаполітанського клубу спостерігатимуть за розвитком кар'єри українця в "Ромі" і наприкінці сезону можуть зробити римлянам пропозицію про трансфер гравця. Про суму переходу поки що нічого не відомо, але орієнтовна вартість контракту Довбика за даними порталу Transfermarkt становить 30 млн євро.

Нагадаємо, у "Динамо" визначили три кандидатури на заміну Володимира Бражка, який готується до відходу з клубу. 

У "Олександрію" може перейти футболіст збірної України, якого обміняють у "Шахтарі" на Івана Калюжного.

Захисник Ілля Крупський відмовився виступати за "Металіст 1925″ у Першій лізі.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери ФК Рома (Рим)

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11:36 Ексміністр під слідством попросив виїхати за кордон — вирок ВАКС

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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