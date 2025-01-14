Довбик став кандидатом на перехід в амбітний європейський клуб

Артем Довбик бореться із захисником "Мілана" Маттео Габбія. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Італійська "Рома" може отримати пропозицію щодо трансферу Артема Довбика. Форвард збірної України зацікавив інший італійський клуб.

Відхід Довбика з "Роми" можливий не раніше літа 2025 року, повідомляє Tutto Mercato.

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Артем Довбик минулими вихідними забив уже 10 гол за "Рому" з початку сезону. Італійська команда виступає нестабільно, але українського футболіста практично не критикують. Ба більше, він привернув до себе увагу іншого відомого клубу.

Артем Довбик у матчі з "Лаціо". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Куди може перейти Довбик

Керівництво італійського "Наполі" веде переговори з французьким "ПСЖ" з приводу трансферу гравця збірної Грузії Хвічі Кварацхелії. Цей перехід може відбутися найближчим часом. Сторони вже досягли принципової угоди з приводу цієї угоди.

Артем Довбик став одним із кандидатів на заміну лідера "Наполі". Представники неаполітанського клубу спостерігатимуть за розвитком кар'єри українця в "Ромі" і наприкінці сезону можуть зробити римлянам пропозицію про трансфер гравця. Про суму переходу поки що нічого не відомо, але орієнтовна вартість контракту Довбика за даними порталу Transfermarkt становить 30 млн євро.

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