Довбик стал кандидатом на переход в амбициозный европейский клуб

Артем Довбик борется с защитником "Милана" Маттео Габбия. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Итальянская "Рома" может получить предложение по трансферу Артема Довбика. Форвард сборной Украины заинтересовал другой итальянский клуб.

Уход Довбика из "Ромы" возможен не раньше лета 2025 года, сообщает Tutto Mercato.

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Артем Довбик в минувшие выходные забил уже 10 гол за "Рому" с начала сезона. Итальянская команда выступает нестабильно, но украинского футболиста практически не критикуют. Более того, он обратил на себя внимание другого известного клуба.

Артем Довбик в матче с "Лацио". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Куда может перейти Довбик

Руководство итальянского "Наполи" ведет переговоры с французским "ПСЖ" по поводу трансфера игрока сборной Грузии Хвичи Кварацхелии. Этот переход может состояться в ближайшее время. Стороны уже достигли принципиального соглашения по поводу этой сделки.

Артем Довбик стал одним из кандидатов на замену лидера "Наполи". Представители неаполитанского клуба будут наблюдать за развитием карьеры украинца в "Роме" и в конце сезона могут сделать римлянам предложение о трансфере игрока. О сумме перехода пока ничего не известно, но ориентировочная стоимость контракта Довбика по данным портала Transfermarkt составляет 30 млн евро.

Напомним, в "Динамо" определили три кандидатуры на замену Владимира Бражко, который готовится к уходу из клуба.

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