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Довбик стал одним из кандидатов на трансфер в известный клуб

14 января 2025 10:26
Сергей Романчук - Редактор
Довбик стал кандидатом на переход в амбициозный европейский клуб
Артем Довбик борется с защитником "Милана" Маттео Габбия. Фото: Reuters/Daniele Mascolo
Сергей Романчук - Редактор

Итальянская "Рома" может получить предложение по трансферу Артема Довбика. Форвард сборной Украины заинтересовал другой итальянский клуб. 

Уход Довбика из "Ромы" возможен не раньше лета 2025 года, сообщает Tutto Mercato

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Артем Довбик в минувшие выходные забил уже 10 гол за "Рому" с начала сезона. Итальянская команда выступает нестабильно, но украинского футболиста практически не критикуют. Более того, он обратил на себя внимание другого известного клуба. 

Артем Довбик
Артем Довбик в матче с "Лацио". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Куда может перейти Довбик 

Руководство итальянского "Наполи" ведет переговоры с французским "ПСЖ" по поводу трансфера игрока сборной Грузии Хвичи Кварацхелии. Этот переход может состояться в ближайшее время. Стороны уже достигли принципиального соглашения по поводу этой сделки. 

Артем Довбик стал одним из кандидатов на замену лидера "Наполи". Представители неаполитанского клуба будут наблюдать за развитием карьеры украинца в "Роме" и в конце сезона могут сделать римлянам предложение о трансфере игрока. О сумме перехода пока ничего не известно, но ориентировочная стоимость контракта Довбика по данным портала Transfermarkt составляет 30 млн евро. 

Напомним, в "Динамо" определили три кандидатуры на замену Владимира Бражко, который готовится к уходу из клуба. 

В "Александрию" может перейти футболист сборной Украины, которого обменяют в "Шахтере" на Ивана Калюжного. 

Защитник Илья Крупский отказался выступать за "Металлист 1925" в Первой лиге.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансферы ФК Рома (Рим)

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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