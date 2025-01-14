Динамо продаст Бражко и пригласит на его место известного игрока

Владимир Бражко во время сборов. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" получило запрос по трансферу полузащитника сборной Украины Владимира Бражко. Футболист может сменить команду уже в январе 2025 года.

Вероятность трансфера воспитанника "Динамо" очень высока, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

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Контракт Владимира Бражко с "Динамо" рассчитан до лета 2028 года. В последние месяцы 22-летний полузащитник восстанавливается от травмы, которую он получил в матче Лиги Европы против "Реала Сосьедада". Воспитанника киевского клуба может не сыграть больше ни одного матча за украинскую команду.

Владимир Бражко перед выходом на поле. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

В услугах Бражко заинтересован неназванный клуб. "Динамо" уже получилось официальное предложение о трансфере Владимира. Он может уйти из киевской команды до конца января.

Кто заменит Бражко

У тренерского штаба "Динамо" есть несколько вариантов для замены одного из лидеров команды. Одним из них является молодой хавбек Александр Яцык, который выступает на правах аренды в составе "Зари". Однако Александр Шовковский хочет доверить игроку другую позицию в центре поля.

Другим кандидатом на переход в "Динамо" оказался бразилец Эдсон Фернандо, который выступает за львовский "Рух". Его могут пригласить на просмотр в ближайшее время. Его одноклубник Роман Дидык тоже может перейти в киевский клуб. Также в "Динамо" рассматривают кандидатуру игрока из-за рубежа.

Напомним, новичок "Металлиста 1925" Илья Крупский может не сыграть за харьковскую команду ни одного матча в этом сезоне.

В "Александрии" появится еще один футболист сборной Украины, который заменит лидера команды.

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