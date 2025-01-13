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Крупский проведет вторую половину сезона в аренде — детали

13 января 2025 10:31
Станислав Костюк - Редактор
Крупский не будет играть за Металлист 1925 — игрок уходит из клуба
Илья Крупский во время матча. Фото: instagram.com/krupskiy_27/
Станислав Костюк - Редактор

Кандидат в сборную Украины Илья Крупский не будет выступать за харьковский "Металлист 1925" в нынешнем сезоне. Агент футболиста считает, что его подопечный не должен игрока в Первой лиге.

Крупского ждет аренда в один из зарубежных клубов, сообщает "ТаТоТаке". 

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Илья Крупский подписал контракт с "Металлистом 1925", но это не означает, что 20-летний футболист собирается выступать в Первой лиге. Он станет полноценным игроком харьковской команды только после ее возвращения в УПЛ. 

Илья Крупский
Илья Крупский в форме "Ворсклы". Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Где будет выступать Крупский 

При подписании договора игрока с "Металлистом 1925" стороны обсудили пункт, согласно которому футболист присоединится к команде только в элитном дивизионе. Харьковчане являются одним из фаворитов на повышение в классе и рассчитывают в конце сезона получить путевку в УПЛ. 

Ближайшие полгода Крупский проведет в аренде в другой команде. На игрока претендует болгарский "Лудогорец". Интерес к нему приписывают и польскому клубу "Ракув". Однако нельзя исключать варианта, согласно которому Крупский будет играть в одной из украинских команд. Аренда не будет предусматривать права выкупа его контракта. 

Напомним, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объяснил, почему его команда не смогла победить в финале Суперкубка Испании. 

Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал вторую подряд разгромную победу над мадридским "Реалом" и назвал секрет успеха каталонцев.

 

 

спорт футбол Футбол трансферы ФК Металлист 1925 Илья Крупский

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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