Флик назвал главную причину победы Барселоны над Реалом

Ханс-Дитер Флик провожает с поля вратаря Войцеха Щенсного. Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" уверенно обыграла мадридский "Реал" в финале Суперкубка Испании. Команда Ханса-Дитера Флика заканчивала матч в меньшинстве, но не позволила сопернику отыграться.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик назвал причину победы своей команды, сообщает Mundo Deportivo.

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Килиан Мбаппе забил каталонцам гол уже на пятой минуте финального матча на Суперкубок Испании. Это не помогло "Реалу", "Барселона" выиграла со счетом 5:2.

С середины второго тайма "сине-гранатовые" играли в меньшинстве после того, как голкипер Войцех Щенсный был удален за фол против Килиана Мбаппе. За оставшееся до финального свистка время "Реал" сумел забить только один мяч.

Игроки "Барселоны" празднуют победу. Фото: Reuters

Флик объяснил причину уверенной победы

Главный тренер "Барселоны" признал, что начал нервничать после удаления голкипера каталонской команды. Игрокам стало сложнее противостоять "Реалу", но компактные действия в обороне защитили "сине-гранатовых" от проблем.

Роберт Левандовский с Суперкубком Испании. Фото: Reuters

Ханс-Дитер Флик считает успех "Барселоны" результатом четкой и грамотной командной работы. Также тренер отметил и настрой футболистов на матч. Каталонцы подробно изучили игру соперника, к тому же, у них уже был успешный опыт противостояния "Реалу" в нынешнем сезоне.

"Несмотря на последние неудачи, наша цель осталась прежней. Она заключается в том, чтобы побеждать и выигрывать титулы. Все в команде подчинено этой цели. Успех в матче с "Реалом" нам обеспечила игра в обороне. Каждую секунду матча футболисты знали, что надо делать. Голы стали украшением поединка. Мы учимся в каждой игре", — заявил Флик.

Напомним, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал единственного игрока, к которому у него нет претензий после Суперкубка Испании.

Мадридский "Реал" собирается продать часть футболистов, в списке оказался и Андрей Лунин.

"Барселона" тоже готовится к уходу одного из игроков, за которого еще недавно клубу предлагали большие деньги.