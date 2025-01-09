Арсенал нашел замену Зинченко в Барселоне

Игроки "Барселоны" перед матчем. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Каталонская "Барселона" одержала важную победу в полуфинале Суперкубка Испании. Подопечные Ханса-Дитера Флика обыграли "Атлетик" со счетом 2:0.

В этом поединке произошло сразу несколько знаковых событий, сообщает El Mundo Deportivo.

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В среду, 8 января, "Барселона" начала календарный год с победы над "Атлетиком" (2:0) в Суперкубке Испании. Каталонская команда играла не оптимальным составом. Вратарь "сине-гранатовых" Иньяки Пенья стал отцом и не смог принять участие в поединке. Вместо него на поле снова вышел Войцех Щенсный.

Рональд Араухо во время разминки. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Также в состав "Барселоны" после травмы вернулся Рональд Араухо, который при Хави был лидером обороны и даже капитаном команды. В последние месяцы активно циркулируют слухи о скором уходе игрока из "Барселоны". Одним из претендентов на него стал "Арсенал".

Детали трансфера Араухо

Флик заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с уругвайским игроком, но сам Рональд хочет сменить клуб. "Барселона" не будет препятствовать этому. До травмы главным претендентом на Араухо была "Бавария", которая по слухам готова была предложить за него 100 млн евро.

Тогда "Барса" отказалась от трансфера, а сейчас стоимость футболиста снизилась до 30 млн евро. Эта цена устраивает "Арсенал", который готов отпустить несколько своих игроков во главе с Александром Зинченко и ищет им замену.

Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/zinchenko/

Араухо может сыграть как в центре обороны, так и на обоих флангах. Универсальный защитник умеет читать игру, обладает выносливостью, однако при этом подвержен травмам.

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