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Арсенал нашел в Барселоне замену Зинченко — о ком речь

9 января 2025 11:50
Станислав Костюк - Редактор
Арсенал нашел замену Зинченко в Барселоне
Игроки "Барселоны" перед матчем. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/
Станислав Костюк - Редактор

Каталонская "Барселона" одержала важную победу в полуфинале Суперкубка Испании. Подопечные Ханса-Дитера Флика обыграли "Атлетик" со счетом 2:0.

В этом поединке произошло сразу несколько знаковых событий, сообщает El Mundo Deportivo

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В среду, 8 января, "Барселона" начала календарный год с победы над "Атлетиком" (2:0) в Суперкубке Испании. Каталонская команда играла не оптимальным составом. Вратарь "сине-гранатовых" Иньяки Пенья стал отцом и не смог принять участие в поединке. Вместо него на поле снова вышел Войцех Щенсный. 

Рональд Араухо
Рональд Араухо во время разминки. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Также в состав "Барселоны" после травмы вернулся Рональд Араухо, который при Хави был лидером обороны и даже капитаном команды. В последние месяцы активно циркулируют слухи о скором уходе игрока из "Барселоны". Одним из претендентов на него стал "Арсенал". 

Детали трансфера Араухо 

Флик заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с уругвайским игроком, но сам Рональд хочет сменить клуб. "Барселона" не будет препятствовать этому. До травмы главным претендентом на Араухо была "Бавария", которая по слухам готова была предложить за него 100 млн евро. 

Тогда "Барса" отказалась от трансфера, а сейчас стоимость футболиста снизилась до 30 млн евро. Эта цена устраивает "Арсенал", который готов отпустить несколько своих игроков во главе с Александром Зинченко и ищет им замену. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/zinchenko/

Араухо может сыграть как в центре обороны, так и на обоих флангах. Универсальный защитник умеет читать игру, обладает выносливостью, однако при этом подвержен травмам. 

Напомним, двадцать лет назад Яна Клочкова принесла Украине несколько олимпийских золотых медалей — как сейчас выглядит и чем занимается спортсменка.

В мадридском "Реале" провели беседу с Андреем Луниным и рассказали, что ждет вратаря в клубе. 

Артем Милевский снова нецензурно обратился к болельщикам — спортсмен показал новое фото со своей девушкой.  

В "Александрию" приедет известный футболист, который выступал за сборную Франции.  

Бывший главный тренер "Динамо" получит работу в житомирском "Полесье". 

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