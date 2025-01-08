Лунин принял важное решение после разговора с руководством Реала

Андрей Лунин с делегацией "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Резервный вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин узнал мнение руководства клуба о своих перспективах в клубе. Голкипер сборной Украины летом может сменить команду.

Лунин продолжит конкурировать за место в основе "Реала", однако не собирается делать это дольше полугода, сообщает Cadena SER.

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Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Лунин ждет сигнал от руководства

Спортивный директор "Реала" поговорил с агентом украинского футболиста о перспективах игрока в команде. Летом ситуация Лунина может измениться. В клуб придет новый главный тренер, а Тибо Куртуа может завершить карьеру в Мадриде. В таком случае украинец получит шанс вернуться в основной состав "бланкос".

Если нынешняя ситуация Лунина не изменится, он уже в июне начнет изучать предложения от других клубов. В услугах Андрея заинтересованы команды из разных европейских лиг. "Реал" не будет противиться уходу футболиста, если получит компенсацию в размере 25 млн евро.

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