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"Новый Мудрик" может вернуться в Украину

7 января 2025 16:52
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Максим Хлань может перейти в клуб украинской Первой лиги — детали
Игрок молодежной сборной Украины и польской "Лехии" Максим Хлань. Фото: instagram.com/max.khlan
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Европейские клубы продолжают покупать и продавать игроков во время открытого трансферного окна. Украинские клубы в этом плане "не пасут задних".

Харьковский "Металлист 1925" может вернуть в Украину игрока польской "Лехии" Максима Хланя, сообщает Sport.ua.

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Что известно о Хлане и "Металлисте 1925"

Максим Хлань - действующий игрок молодежной сборной Украины. Он играет на той же позиции, что и игрок национальной сборной и "Челси" Михаил Мудрик, и уже многими считается его возможным наследником.

По данным СМИ, Хлань пока не спешит возвращаться в Украину и играть в Первой лиге.

Ожидается, что он доиграет сезон в Польше, после чего определится со своим будущим.

Максим Хлань в этом сезоне сыграл за "Лехию" 15 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал две голевые передачи. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, 1 миллион евро.

Напомним, Владимир Кличко показал свои тренировки накануне возможного возвращения в профессиональный бокс.

Криштиану Роналду может перейти в один из европейских клубов.

"Арсенал" готовится к продаже украинца Александра Зинченко.

Игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик может победить в деле о допинге.

спорт футбол Первая лига ФК Металлист 1925 Максим Хлань

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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