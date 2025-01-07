Максим Хлань может перейти в клуб украинской Первой лиги — детали

Игрок молодежной сборной Украины и польской "Лехии" Максим Хлань. Фото: instagram.com/max.khlan

Европейские клубы продолжают покупать и продавать игроков во время открытого трансферного окна. Украинские клубы в этом плане "не пасут задних".

Харьковский "Металлист 1925" может вернуть в Украину игрока польской "Лехии" Максима Хланя, сообщает Sport.ua.

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Что известно о Хлане и "Металлисте 1925"

Максим Хлань - действующий игрок молодежной сборной Украины. Он играет на той же позиции, что и игрок национальной сборной и "Челси" Михаил Мудрик, и уже многими считается его возможным наследником.

По данным СМИ, Хлань пока не спешит возвращаться в Украину и играть в Первой лиге.

Ожидается, что он доиграет сезон в Польше, после чего определится со своим будущим.

Максим Хлань в этом сезоне сыграл за "Лехию" 15 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал две голевые передачи. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, 1 миллион евро.

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