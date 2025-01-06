Кріштіану Роналду обрав клуб, в якому продовжить кар'єру

Кріштіану Роналду, його дружина Джорджина Родрігес та старший син. Фото: instagram.com/cristiano/

Лідер саудівської команди "Аль-Наср" Кріштіану Роналду планує продовжити грати у футбол на найвищому рівні. У нього є декілька варіантів продовження кар'єри.

Роналду навіть може повернутися до Європи, повідомляє TEAMtalk.

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Де гратиме Роналду

Контракт португальського футболіста з "Аль-Насром" діє до кінця червня 2025 року. Продовження угоди з клубом із Саудівської Аравії є одним із варіантів подальшого розвитку подій для Роналду. Проте у Кріштіану є низка умов.

Португалець виграв уже декілька трофеїв у складі "Аль-Насра", але так і не став чемпіоном Саудівської Аравії. У нинішньому сезоні команда після 13 матчів йде на 4 місці в турнірній таблиці. Роналду попросив керівництво клубу про серйозне посилення складу.

Кріштіану Роналду під час тренування. Фото: instagram.com/cristiano/

Окрім цього Кріштіану, якому в лютому виповниться вже 40 років, може повернутися до Європи. У нього є пропозиція від португальського "Спортинга", в якому Роналду починав кар'єру. Цей клуб хоче підписати контракт і зі старшим сином футболіста.

У сезоні 2024/2025 Роналду зіграв за "Аль-Наср" 16 матчів, забив 14 голів і зробив 2 результативні передачі.

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