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Роналду обрав клуб, в якому продовжить кар'єру — що відомо

6 січня 2025 19:05
Станіслав Костюк - Редактор
Кріштіану Роналду обрав клуб, в якому продовжить кар'єру
Кріштіану Роналду, його дружина Джорджина Родрігес та старший син. Фото: instagram.com/cristiano/
Станіслав Костюк - Редактор

Лідер саудівської команди "Аль-Наср" Кріштіану Роналду планує продовжити грати у футбол на найвищому рівні. У нього є декілька варіантів продовження кар'єри. 

Роналду навіть може повернутися до Європи, повідомляє TEAMtalk.

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Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду все ще мріє виступати на чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Як мінімум до цього часу він планує регулярно виходити на поле. 

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Де гратиме Роналду 

Контракт португальського футболіста з "Аль-Насром" діє до кінця червня 2025 року. Продовження угоди з клубом із Саудівської Аравії є одним із варіантів подальшого розвитку подій для Роналду. Проте у Кріштіану є низка умов. 

Португалець виграв уже декілька трофеїв у складі "Аль-Насра", але так і не став чемпіоном Саудівської Аравії. У нинішньому сезоні команда після 13 матчів йде на 4 місці в турнірній таблиці. Роналду попросив керівництво клубу про серйозне посилення складу. 

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду під час тренування. Фото: instagram.com/cristiano/

Окрім цього Кріштіану, якому в лютому виповниться вже 40 років, може повернутися до Європи. У нього є пропозиція від португальського "Спортинга", в якому Роналду починав кар'єру. Цей клуб хоче підписати контракт і зі старшим сином футболіста. 

У сезоні 2024/2025 Роналду зіграв за "Аль-Наср" 16 матчів, забив 14 голів і зробив 2 результативні передачі.

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спорт футбол Кріштіану Роналду Футбол трансфери Аль-Наср

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