Криштиану Роналду выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Криштиану Роналду, его жена Джорджина Родригес и старший сын. Фото: instagram.com/cristiano/

Лидер саудовской команды "Аль-Наср" Криштиану Роналду планирует продолжить играть в футбол на самом высоком уровне. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Роналду даже может вернуться в Европу, сообщает TEAMtalk.

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Где будет играть Роналду

Контракт португальского футболиста с "Аль-Насром" действует до конца июня 2025 года. Продление соглашения с клубом из Саудовской Аравии является одним из вариантов дальнейшего развития событий для Роналду. Однако у Криштиану есть ряд условий.

Португалец выиграл уже несколько трофеев в составе "Аль-Насра", но так и не стал чемпионом Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне команда после 13 матчей идет на 4 месте в турнирной таблице. Роналду попросил руководство клуба о серьезном усилении состава.

Криштиану Роналду во время тренировки. Фото: instagram.com/cristiano/

Помимо этого Криштиану, которому в феврале исполнится уже 40 лет, может вернуться в Европу. У него есть предложение от португальского "Спортинга", в котором Роналду начинал карьеру. Этот клуб хочет подписать контракт и со старшим сыном футболиста.

В сезоне 2024/2025 Роналду сыграл за "Аль-Наср" 16 матчей, забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи.

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