Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Роналду выбрал клуб, в котором продолжит карьеру — что известно arrow

Роналду выбрал клуб, в котором продолжит карьеру — что известно

6 января 2025 19:05
Станислав Костюк - Редактор
Криштиану Роналду выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Криштиану Роналду, его жена Джорджина Родригес и старший сын. Фото: instagram.com/cristiano/
Станислав Костюк - Редактор

Лидер саудовской команды "Аль-Наср" Криштиану Роналду планирует продолжить играть в футбол на самом высоком уровне. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

Роналду даже может вернуться в Европу, сообщает TEAMtalk

Читайте также:

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду все еще мечтает выступать на чемпионате мира по футболу 2026 года. Как минимум до этого времени он планирует регулярно выходить на поле. 

Где будет играть Роналду 

Контракт португальского футболиста с "Аль-Насром" действует до конца июня 2025 года. Продление соглашения с клубом из Саудовской Аравии является одним из вариантов дальнейшего развития событий для Роналду. Однако у Криштиану есть ряд условий. 

Португалец выиграл уже несколько трофеев в составе "Аль-Насра", но так и не стал чемпионом Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне команда после 13 матчей идет на 4 месте в турнирной таблице. Роналду попросил руководство клуба о серьезном усилении состава. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду во время тренировки. Фото: instagram.com/cristiano/

Помимо этого Криштиану, которому в феврале исполнится уже 40 лет, может вернуться в Европу. У него есть предложение от португальского "Спортинга", в котором Роналду начинал карьеру. Этот клуб хочет подписать контракт и со старшим сыном футболиста. 

В сезоне 2024/2025 Роналду сыграл за "Аль-Наср" 16 матчей, забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, суд рассмотрит дело о растрате средств Федерацией гимнастики Украины — что известно о процессе

У Михаила Мудрика появился шанс избежать дисквалификации — команда игрока разработала новую стратегию. 

Руководство "Полесья" предложило контракт одному из ветеранов украинского футбола, который выступал за "Динамо". 

Владимир Кличко помогает участнику Олимпиады-2024 подготовиться к важному боксерскому бою. 

Эксперт назвал тренеров, которые могут заменить Сергея Реброва во главе сборной Украины. 

спорт футбол Криштиану Роналду Футбол трансферы Аль-Наср

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:08 В Ростовской области раздавались взрывы — в городе поднялся дым

19:07 Удар по Сумам — в ГСЧС показали работы по восстановлению

19:01 Зеленский объяснил важность гарантий безопасности от США

18:57 В Молдову за взятку — на Одесчине задержали организатора

18:57 Фактический и объемный вес — как влияет на доставку Новой почтой

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:47 Макрон призвал Украину к "реалистичным дискуссиям" по территориям

18:25 Россияне атаковали автобус в Херсоне — есть погибшие и раненые

18:24 Харьковчанин вывозил уклонистов за границу в команде каратистов

18:24 Колоритные говоры Закарпатья — как говорят в Рахове и Ужгороде

18:18 Премьер Канады Трюдо уходит в отставку — что известно

19:08 В Ростовской области раздавались взрывы — в городе поднялся дым

19:07 Удар по Сумам — в ГСЧС показали работы по восстановлению

19:01 Зеленский объяснил важность гарантий безопасности от США

18:57 В Молдову за взятку — на Одесчине задержали организатора

18:57 Фактический и объемный вес — как влияет на доставку Новой почтой

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:47 Макрон призвал Украину к "реалистичным дискуссиям" по территориям

18:25 Россияне атаковали автобус в Херсоне — есть погибшие и раненые

18:24 Харьковчанин вывозил уклонистов за границу в команде каратистов

18:24 Колоритные говоры Закарпатья — как говорят в Рахове и Ужгороде

18:18 Премьер Канады Трюдо уходит в отставку — что известно

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья