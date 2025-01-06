Против Федерации спортивной гимнастики Украины открыто уголовное дело

Суд открыл дело против Федерации спортивной гимнастики Украины
В конце сентября 2024 года был проведен чемпионат Украины по спортивной гимнастике. Турнир приобрел широкий резонанс из-за высокой стоимости его организации.
Некоторые спортсмены обвинили чиновников в неумении распоряжаться средствами, а позже стало известно, что история получила продолжение, сообщает "Суспільне Спорт".
Расход средств на организацию чемпионата Украины по спортивной гимнастике будет расследовать Шевченковский районный суд Киева. Соответствующее уголовное производство уже открыто, об этом указано в определении суда от 9 декабря, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали скандала
Согласно результатам расследования журналистов, на организацию чемпионата Украины по спортивной гимнастике, который прошел 26-30 сентября, было потрачено более 8 миллионов гривен. Главным же подрядчиком стала компания "Киев Медиа Продакшн", которая ранее не выполняла подобные заказы.
Уголовное производство было открыто по подозрению в нарушении части 4, статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении и растрате имущества или завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением. За подобные нарушения предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Некоторые представители спортивной гимнастики Украины давно обвиняют отдельных чиновников Федерации в растратах и странном отношении к атлетам.
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