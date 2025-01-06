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Суд открыл дело против Федерации спортивной гимнастики Украины

6 января 2025 15:53
Станислав Костюк - Редактор
Против Федерации спортивной гимнастики Украины открыто уголовное дело
Вице-президент Федерации спортивной гимнастики Украины Стелла Захарова. Фото: instagram.com/stella_zakharova/
Станислав Костюк - Редактор

В конце сентября 2024 года был проведен чемпионат Украины по спортивной гимнастике. Турнир приобрел широкий резонанс из-за высокой стоимости его организации.

Некоторые спортсмены обвинили чиновников в неумении распоряжаться средствами, а позже стало известно, что история получила продолжение, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Расход средств на организацию чемпионата Украины по спортивной гимнастике будет расследовать Шевченковский районный суд Киева. Соответствующее уголовное производство уже открыто, об этом указано в определении суда от 9 декабря, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Спортивная гимнастика
Выступление гимнастки на чемпионате Украины. Фото: instagram.com/stella_zakharova/

Детали скандала 

Согласно результатам расследования журналистов, на организацию чемпионата Украины по спортивной гимнастике, который прошел 26-30 сентября, было потрачено более 8 миллионов гривен. Главным же подрядчиком стала компания "Киев Медиа Продакшн", которая ранее не выполняла подобные заказы. 

Уголовное производство было открыто по подозрению в нарушении части 4, статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении и растрате имущества или завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением. За подобные нарушения предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Некоторые представители спортивной гимнастики Украины давно обвиняют отдельных чиновников Федерации в растратах и странном отношении к атлетам. 

Напомним, руководство "Шахтера" собирается оформить трансфер игрока, которым интересуется "Динамо".   

А бывший полузащитник киевской команды подписал контракт с амбициозным украинским клубом.  

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский вошел в список претендентов на место наставника сборной Украины. 

спорт Гимнастика Художественная гимнастика Стелла Захарова Украинская федерация гимнастики

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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