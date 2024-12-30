Стелла Захарова о конфликте с Ильей Ковтуном и угрозе смены гражданства

Захарова обвинила тренера Ковтуна во лжи и назвала ее доход
Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова отреагировала на конфликт с олимпийским призером Ильей Ковтуном и его тренером Ириной Горбачевой. Спортсмен и специалистка угрожают принять гражданство Хорватии из-за несогласия с работой Захаровой.
Вице-президент высказалась о ситуации в комментарии "Спорт-Експрес Україна".
Захарова назвала зарплату тренера
По словам Захаровой, все станет ясно в следующем году, поскольку, если Ковтун выступит за Украину на индивидуальном чемпионате Европы в конце мая, то это означает, что гимнаста удержат.
Захарова подчеркнула, что не может знать мотивы Ковтуна и его тренера, однако считает их действия некорректными.
Также Захарова сообщила, что представители НОК и Министерства спорта Украины вели переговоры с Горбачевой, но окончательное решение будет принято весной.
При этом Захарова выразила возмущение действиями тренера Ковтуна, которая, по ее словам, распространяла ложные обвинения в адрес нее самой, Украинской федерации гимнастики и Министерства молодежи и спорта. Функционер отметила, что Горбачева делала это, находясь в Хорватии и получая ежегодное финансирование в размере пяти миллионов гривен.
Также Захарова напомнила, что Украина полностью обеспечивала гимнаста, тогда как другие спортсмены тренировались в условиях постоянных обстрелов и атак дронов.
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