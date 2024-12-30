Стелла Захарова про конфлікт з Іллею Ковтуном та загрозу зміни громадянства

Стелла Захарова. Фото: instagram.com/stella_zakharova

Віцепрезидент Української федерації гімнастики Стелла Захарова відреагувала на конфлікт з олімпійським призером Іллею Ковтуном та його тренером Іриною Горбачовою. Спортсмен та фахівчиня погрожують прийняти громадянство Хорватії через незгоду з роботою Захарової.

Віцепрезидент висловилася про ситуацію у коментарі "Спорт-Експрес Україна".

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Захарова назвала зарплату тренера

За словами Захарової, все стане ясно наступного року, оскільки, якщо Ковтун виступить за Україну на індивідуальному чемпіонаті Європи наприкінці травня, то це означає, що гімнаста утримають.

Захарова підкреслила, що не може знати мотивів Ковтуна та його тренера, проте вважає їхні дії некоректними.

Також Захарова повідомила, що представники НОК та Міністерства спорту України вели переговори з Горбачовою, але остаточне рішення буде ухвалено навесні.

При цьому Захарова висловила обурення діями тренера, яка, за її словами, поширювала неправдиві звинувачення на адресу неї самої, Української федерації гімнастики та Міністерства молоді та спорту. Функціонер зазначила, що Горбачова робила це, перебуваючи у Хорватії та отримуючи щорічне фінансування у розмірі п'яти мільйонів гривень.

Також Захарова нагадала, що Україна повністю забезпечувала гімнаста, тоді як інші спортсмени тренувалися в умовах постійних обстрілів та атак дронів.

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