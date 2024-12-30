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Захарова звинуватила тренера Ковтуна в брехні й назвала її дохід

30 грудня 2024 20:49
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Стелла Захарова про конфлікт з Іллею Ковтуном та загрозу зміни громадянства
Стелла Захарова. Фото: instagram.com/stella_zakharova
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Віцепрезидент Української федерації гімнастики Стелла Захарова відреагувала на конфлікт з олімпійським призером Іллею Ковтуном та його тренером Іриною Горбачовою. Спортсмен та фахівчиня погрожують прийняти громадянство Хорватії через незгоду з роботою Захарової.

Віцепрезидент висловилася про ситуацію у коментарі "Спорт-Експрес Україна".

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Ірина Горбачова та Ілля Ковтун. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_

Захарова назвала зарплату тренера

За словами Захарової, все стане ясно наступного року, оскільки, якщо Ковтун виступить за Україну на індивідуальному чемпіонаті Європи наприкінці травня, то це означає, що гімнаста утримають.

Захарова підкреслила, що не може знати мотивів Ковтуна та його тренера, проте вважає їхні дії некоректними.

Також Захарова повідомила, що представники НОК та Міністерства спорту України вели переговори з Горбачовою, але остаточне рішення буде ухвалено навесні.

При цьому Захарова висловила обурення діями тренера, яка, за її словами, поширювала неправдиві звинувачення на адресу неї самої, Української федерації гімнастики та Міністерства молоді та спорту. Функціонер зазначила, що Горбачова робила це, перебуваючи у Хорватії та отримуючи щорічне фінансування у розмірі п'яти мільйонів гривень.

Також Захарова нагадала, що Україна повністю забезпечувала гімнаста, тоді як інші спортсмени тренувалися в умовах постійних обстрілів та атак дронів.

Нагадаємо, ексчемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі пішов на радикальні кроки у своєму житті — що сталося.

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін може піти з мадридського клубу, якщо не виконають його ультиматум.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик отримав за поєдинок з Ф'юрі менший гонорар, ніж очікувалося.

Хорватія Гімнастика Ілля Ковтун Стелла Захарова Українська федерація гімнастики

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