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Суд відкрив справу проти Федерації спортивної гімнастики України

6 січня 2025 15:53
Станіслав Костюк - Редактор
Проти Федерації спортивної гімнастики України порушено кримінальну справу
Віцепрезидент Федерації спортивної гімнастики України Стелла Захарова. Фото: instagram.com/stella_zakharova/
Станіслав Костюк - Редактор

У кінці вересня 2024 року було проведено чемпіонат України зі спортивної гімнастики. Турнір набув широкого резонансу через високу вартість його організації.

Деякі спортсмени звинуватили чиновників у невмінні розпоряджатися коштами, а пізніше стало відомо, що історія отримала продовження, повідомляє "Суспільне Спорт". 

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Витрату коштів на організацію чемпіонату України зі спортивної гімнастики розслідуватиме Шевченківський районний суд Києва. Відповідне кримінальне провадження вже відкрито, про це зазначено в ухвалі суду від 9 грудня, розміщеній в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Спортивна гімнастика
Виступ гімнастки на чемпіонаті України. Фото: instagram.com/stella_zakharova/

Деталі скандалу 

Згідно з результатами розслідування журналістів, на організацію чемпіонату України зі спортивної гімнастики, який пройшов 26-30 вересня, було витрачено понад 8 мільйонів гривень. Головним же підрядником стала компанія "Київ Медіа Продакшн", яка раніше не виконувала подібні замовлення.

Кримінальне провадження було відкрито за підозрою в порушенні частини 4, статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення та розтрату майна або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. За подібні порушення передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Окремі представники спортивної гімнастики України давно звинувачують окремих чиновників Федерації в розтратах і дивному ставленні до атлетів.

Нагадаємо, керівництво "Шахтаря" збирається оформити трансфер гравця, яким цікавиться "Динамо". 

А колишній півзахисник київської команди підписав контракт з амбітним українським клубом.  

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський ввійшов до списку претендентів на місце наставника збірної України.

спорт Гімнастика Художня гімнастика Стелла Захарова Українська федерація гімнастики

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16:07 Нові правила карти побиту у Польщі — що потрібно знати українцям

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:05 Садовий показав ялинку із шевронів військових — фото

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