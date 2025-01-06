Проти Федерації спортивної гімнастики України порушено кримінальну справу

Віцепрезидент Федерації спортивної гімнастики України Стелла Захарова. Фото: instagram.com/stella_zakharova/

У кінці вересня 2024 року було проведено чемпіонат України зі спортивної гімнастики. Турнір набув широкого резонансу через високу вартість його організації.

Деякі спортсмени звинуватили чиновників у невмінні розпоряджатися коштами, а пізніше стало відомо, що історія отримала продовження, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Витрату коштів на організацію чемпіонату України зі спортивної гімнастики розслідуватиме Шевченківський районний суд Києва. Відповідне кримінальне провадження вже відкрито, про це зазначено в ухвалі суду від 9 грудня, розміщеній в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Виступ гімнастки на чемпіонаті України. Фото: instagram.com/stella_zakharova/

Деталі скандалу

Згідно з результатами розслідування журналістів, на організацію чемпіонату України зі спортивної гімнастики, який пройшов 26-30 вересня, було витрачено понад 8 мільйонів гривень. Головним же підрядником стала компанія "Київ Медіа Продакшн", яка раніше не виконувала подібні замовлення.

Кримінальне провадження було відкрито за підозрою в порушенні частини 4, статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення та розтрату майна або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. За подібні порушення передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Окремі представники спортивної гімнастики України давно звинувачують окремих чиновників Федерації в розтратах і дивному ставленні до атлетів.

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