Проти Федерації спортивної гімнастики України порушено кримінальну справу

Суд відкрив справу проти Федерації спортивної гімнастики України
У кінці вересня 2024 року було проведено чемпіонат України зі спортивної гімнастики. Турнір набув широкого резонансу через високу вартість його організації.
Деякі спортсмени звинуватили чиновників у невмінні розпоряджатися коштами, а пізніше стало відомо, що історія отримала продовження, повідомляє "Суспільне Спорт".
Витрату коштів на організацію чемпіонату України зі спортивної гімнастики розслідуватиме Шевченківський районний суд Києва. Відповідне кримінальне провадження вже відкрито, про це зазначено в ухвалі суду від 9 грудня, розміщеній в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі скандалу
Згідно з результатами розслідування журналістів, на організацію чемпіонату України зі спортивної гімнастики, який пройшов 26-30 вересня, було витрачено понад 8 мільйонів гривень. Головним же підрядником стала компанія "Київ Медіа Продакшн", яка раніше не виконувала подібні замовлення.
Кримінальне провадження було відкрито за підозрою в порушенні частини 4, статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення та розтрату майна або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. За подібні порушення передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
Окремі представники спортивної гімнастики України давно звинувачують окремих чиновників Федерації в розтратах і дивному ставленні до атлетів.
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