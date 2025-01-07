Зінченко готується до трансферу — Арсенал хоче позбутися гравця

В Арсеналі ухвалили важливе рішення про майбутнє Зінченка
Тренерський штаб лондонського "Арсеналу" не перешкоджатиме відходу з команди захисника збірної України Олександра Зінченка. Досвідчений футболіст програв конкуренцію за місце в основному складі.
"Каноніри" готові знайти новий клуб для українського гравця, повідомляє Insidesport.
Січень 2025 року може стати визначальним місяцем у подальшій кар'єрі Олександр Зінченко. "Арсенал" більше не вірить у те, що український футболіст принесе користь лондонській команді. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета не розраховує на досвідченого захисника як на основного гравця.
Що чекає на Зінченка
В "Арсеналі" шукають нового кандидата на позицію лівого захисника. Лондонський клуб зацікавлений у більш стабільному футболісті. Зінченко зіграв у цьому сезоні лише 7 поєдинків у складі "канонірів". Травми завадили Олександру продемонструвати інший результат.
Наразі в "Арсеналу" немає пропозицій щодо трансферу українця. Якщо лондонський клуб отримає таку пропозицію, вона буде розглянута.
Контракт 28-річного захисника з "Арсеналом" діє ще півтора року. У разі, якщо Зінченко залишиться в команді, він збереже статус футболіста ротації.
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