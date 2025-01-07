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В Арсеналі ухвалили важливе рішення про майбутнє Зінченка

7 січня 2025 12:01
Станіслав Костюк - Редактор
Зінченко готується до трансферу — Арсенал хоче позбутися гравця
Олександр Зінченко (праворуч) та капітан збірної Польщі Роберт Левандовський. Фото: instagram.com/zinchenko/
Станіслав Костюк - Редактор

Тренерський штаб лондонського "Арсеналу" не перешкоджатиме відходу з команди захисника збірної України Олександра Зінченка. Досвідчений футболіст програв конкуренцію за місце в основному складі.

"Каноніри" готові знайти новий клуб для українського гравця, повідомляє Insidesport.

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Січень 2025 року може стати визначальним місяцем у подальшій кар'єрі Олександр Зінченко. "Арсенал" більше не вірить у те, що український футболіст принесе користь лондонській команді. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета не розраховує на досвідченого захисника як на основного гравця.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко у збірній України. Фото: instagram.com/zinchenko/

Що чекає на Зінченка 

В "Арсеналі" шукають нового кандидата на позицію лівого захисника. Лондонський клуб зацікавлений у більш стабільному футболісті. Зінченко зіграв у цьому сезоні лише 7 поєдинків у складі "канонірів". Травми завадили Олександру продемонструвати інший результат.

Наразі в "Арсеналу" немає пропозицій щодо трансферу українця. Якщо лондонський клуб отримає таку пропозицію, вона буде розглянута. 

Контракт 28-річного захисника з "Арсеналом" діє ще півтора року. У разі, якщо Зінченко залишиться в команді, він збереже статус футболіста ротації.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може бути виправданий у справі про вживання допінгу.

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко ввійшов у ринг заради бою з перспективним спортсменом. 

Кріштіану Роналду не збирається завершувати кар'єру й вивчає пропозиції від різних клубів. 

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спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал

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13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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