Зінченко готується до трансферу — Арсенал хоче позбутися гравця

Олександр Зінченко (праворуч) та капітан збірної Польщі Роберт Левандовський. Фото: instagram.com/zinchenko/

Тренерський штаб лондонського "Арсеналу" не перешкоджатиме відходу з команди захисника збірної України Олександра Зінченка. Досвідчений футболіст програв конкуренцію за місце в основному складі.

"Каноніри" готові знайти новий клуб для українського гравця, повідомляє Insidesport.

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Січень 2025 року може стати визначальним місяцем у подальшій кар'єрі Олександр Зінченко. "Арсенал" більше не вірить у те, що український футболіст принесе користь лондонській команді. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета не розраховує на досвідченого захисника як на основного гравця.

Олександр Зінченко у збірній України. Фото: instagram.com/zinchenko/

Що чекає на Зінченка

В "Арсеналі" шукають нового кандидата на позицію лівого захисника. Лондонський клуб зацікавлений у більш стабільному футболісті. Зінченко зіграв у цьому сезоні лише 7 поєдинків у складі "канонірів". Травми завадили Олександру продемонструвати інший результат.

Наразі в "Арсеналу" немає пропозицій щодо трансферу українця. Якщо лондонський клуб отримає таку пропозицію, вона буде розглянута.

Контракт 28-річного захисника з "Арсеналом" діє ще півтора року. У разі, якщо Зінченко залишиться в команді, він збереже статус футболіста ротації.

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