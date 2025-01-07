Зинченко готовится к трансферу — Арсенал хочет избавиться от игрока

Александр Зинченко (справа) и капитан сборной Польши Роберт Левандовский. Фото: instagram.com/zinchenko/

Тренерский штаб лондонского "Арсенала" не будет препятствовать уходу из команды защитника сборной Украины Александра Зинченко. Опытный футболист проиграл конкуренцию за место в основном составе.

"Канониры" готовы найти новый клуб для украинского игрока, сообщает Insidesport.

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Январь 2025 года может стать определяющим месяцем в дальнейшей карьере Александр Зинченко. "Арсенал" больше не верит в то, что украинский футболист принесет пользу лондонской команде. Главный тренер "канониров" Микель Артета не рассчитывает на опытного защитника как на основного игрока.

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Что ждет Зинченко

В "Арсенале" ищут нового кандидата на позицию левого защитника. Лондонский клуб заинтересован в более стабильном футболисте. Зинченко сыграл в этом сезоне только 7 поединков в составе "канониров". Травмы помешали Александру продемонстрировать другой результат.

В настоящее время у "Арсенала" нет предложений по трансферу украинца. Если лондонский клуб получит такое предложение, оно будет рассмотрено.

Контракт 28-летнего защитника с "Арсеналом" действует еще полтора года. В случае, если Зинченко останется в команде, он сохранит статус футболиста ротации.

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