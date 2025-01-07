Шахтар планує підписати в січні кандидата в збірну України

Тренер Маріно Пушич. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Керівництво донецького "Шахтаря" затвердило пріоритетну трансферну мету на найближчий час. Генеральний директор клубу Сергій Палкін вирушив на переговори щодо переходу гравця.

Трансфер може відбутися найближчими тижнями, повідомляє "Динамоманія".

Читайте також:

Тренерський штаб "Шахтаря" отримає важливе підсилення складу перед стартом другої половини сезону 2024/2025. "Гірники" збираються зміцнити позицію центрального захисника. Це посилення має допомогти донецькій команді набрати очки в матчах Ліги чемпіонів, які ще залишилося зіграти.

Ілля Крупський під час матчу. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Хто стане гравцем "Шахтаря"

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін прибув до Полтави для переговорів про трансфер захисника "Ворскли" Іллі Крупського. Кандидат до збірної України міг перейти цієї зими до "Динамо", але кияни не зуміли задовольнити фінансові вимоги полтавців.

У сезоні 2024/2025 Крупський зіграв за "Ворсклу" 15 поєдинків і зробив 1 результативну передачу. На нього претендував клуб із MLS, але "Шахтар" має твердий намір організувати трансфер захисника найближчими тижнями.

Нагадаємо, колишній футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик може уникнути дискваліфікації за вживання допінгу.

Олімпійський чемпіон Володимир Кличко провів спаринг з перспективним українським боксером.

Один з європейських клубів запрошує Кріштіану Роналду, в якого скоро закінчиться контракт з "Аль-Насром".