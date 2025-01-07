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Шахтер в ближайшее время подпишет кандидата в сборную Украины

7 января 2025 11:07
Станислав Костюк - Редактор
Шахтер планирует подписать в январе кандидата в сборную Украины
Тренер Марино Пушич. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Станислав Костюк - Редактор

Руководство донецкого "Шахтера" утвердило приоритетную трансферную цель на ближайшее время. Генеральный директор клуба Сергей Палкин отправился на переговоры по поводу перехода игрока. 

Трансфер может состояться в ближайшие недели, сообщает "Динамомания". 

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Тренерский штаб "Шахтера" получит важное усиление состава перед стартом второй половины сезона 2024/2025. "Горняки" собираются укрепить позицию центрального защитника. Это усиление должно помочь донецкой команде набрать очки в оставшихся матчах Лиги чемпионов. 

Илья Крупский
Илья Крупский во время матча. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Кто станет игроком "Шахтера" 

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин прибыл в Полтаву для переговоров о трансфере защитника "Ворсклы" Ильи Крупского. Кандидат в сборную Украины мог перейти этой зимой в "Динамо", но киевляне не сумели удовлетворить финансовые требования полтавчан. 

В сезоне 2024/2025 Крупский сыграл за "Ворсклу" 15 поединков и сделал 1 результативную передачу. На него претендовал клуб из MLS, но "Шахтер" твердо намерен организовать трансфер защитника в ближайшие недели. 

Напомним, бывший футболист "Шахтера" Михаил Мудрик может избежать дисквалификации за употребление допинга. 

Олимпийский чемпион Владимир Кличко провел спарринг с перспективных украинским боксером. 

Один из европейских клубов приглашает Криштиану Роналду, у которого скоро закончится контракт с "Аль-Насром". 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Ворскла Илья Крупский

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