Шахтер планирует подписать в январе кандидата в сборную Украины

Тренер Марино Пушич. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Руководство донецкого "Шахтера" утвердило приоритетную трансферную цель на ближайшее время. Генеральный директор клуба Сергей Палкин отправился на переговоры по поводу перехода игрока.

Трансфер может состояться в ближайшие недели, сообщает "Динамомания".

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Илья Крупский во время матча. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Кто станет игроком "Шахтера"

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин прибыл в Полтаву для переговоров о трансфере защитника "Ворсклы" Ильи Крупского. Кандидат в сборную Украины мог перейти этой зимой в "Динамо", но киевляне не сумели удовлетворить финансовые требования полтавчан.

В сезоне 2024/2025 Крупский сыграл за "Ворсклу" 15 поединков и сделал 1 результативную передачу. На него претендовал клуб из MLS, но "Шахтер" твердо намерен организовать трансфер защитника в ближайшие недели.

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