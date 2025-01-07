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"Новий Мудрик" може повернутися до України

7 січня 2025 16:52
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Максим Хлань може перейти до клубу української Першої ліги — деталі
Гравець молодіжної збірної України та польської "Лехії" Максим Хлань. Фото: instagram.com/max.khlan
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Європейські клуби продовжують купляти та продавати гравців під час відкритого трансферного вікна. Українські клуби в цьому плані "не пасуть задніх".

Харківський "Металіст 1925" може повернути до України гравця польської "Лехії" Максима Хланя, повідомляє Sport.ua.

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Що відомо про Хланя та "Металіст 1925"

Максим Хлань — чинний гравець молодіжною збірної України. Він грає на тій же позиції, що і гравець національної збірної та "Челсі" Михайло Мудрик, і вже багатьма вважається його можливим спадкоємцем.

За даними ЗМІ, Хлань поки не поспішає повертатися в Україну та грати у Першій лізі. 

Очікується, що він дограє сезон у Польщі, після чого визначиться зі своїм майбутнім. 

Максим Хлань цього сезону зіграв за "Лехію" 15 матчів, в яких забив 1 м'яч та зробив дві гольові передачі. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, 1 мільйон євро.

Нагадаємо, Володимир Кличко показав свої тренування напередодні можливого повернення у професійний бокс.

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спорт футбол Перша ліга ФК Металіст 1925 Максим Хлань

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17:02 В Україну вдалося повернути трьох дітей з окупованих територій

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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