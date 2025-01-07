Максим Хлань може перейти до клубу української Першої ліги — деталі

"Новий Мудрик" може повернутися до України
Європейські клуби продовжують купляти та продавати гравців під час відкритого трансферного вікна. Українські клуби в цьому плані "не пасуть задніх".
Харківський "Металіст 1925" може повернути до України гравця польської "Лехії" Максима Хланя, повідомляє Sport.ua.
Клуб готовий викупити його контракт. Проте сам українець наразі сумнівається.
Що відомо про Хланя та "Металіст 1925"
Максим Хлань — чинний гравець молодіжною збірної України. Він грає на тій же позиції, що і гравець національної збірної та "Челсі" Михайло Мудрик, і вже багатьма вважається його можливим спадкоємцем.
За даними ЗМІ, Хлань поки не поспішає повертатися в Україну та грати у Першій лізі.
Очікується, що він дограє сезон у Польщі, після чого визначиться зі своїм майбутнім.
Максим Хлань цього сезону зіграв за "Лехію" 15 матчів, в яких забив 1 м'яч та зробив дві гольові передачі. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, 1 мільйон євро.
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