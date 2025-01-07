Оксана Баюл сильно изменилась — олимпийскую чемпионку просто не узнать

Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл. Фото: instagram.com/oksanabaiul

В ноябре прошлого года Оксана Баюл праздновала свое 47-летие. Легендарная украинская фигуристка остается на связи с Украиной, хотя уже очень давно живет в США.

Со времени исторического триумфа Оксаны Баюл, который стал не менее историческим для всей Украины, прошло 30 лет, сообщает портал Новини.LIVE.

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Что мы знаем об этом триумфе? Что известно о жизни Оксаны Баюл тогда и сейчас? Как изменилась она, и чем занимается сейчас? Давайте искать ответы.

Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл. Фото:instagram.com/oksanabaiul

Оксана Баюл на Олимпиаде

Во время Олимпиады-1994 в норвежском Лиллехаммере Оксане Баюл было всего лишь 16 лет. Предварительно она не планировала выступать на этой Олимпиаде, а рассчитывала на Нагано в 1998 году. Тем не менее выступила.

Украинка не считалась фавориткой, хотя уже имела титулы. Она выиграла серебро на чемпионате Европы 1993 года, а также стала чемпионкой мира в том же году.

Во время соревнований произошел форс-мажор. Баюл на тренировке столкнулась с немецкой фигуристкой и повредила ногу. Ее выступление было под вопросом, но оно состоялось и принесло ей олимпийское золото.

Это золото Оксаны Баюл стало первым для независимой Украины.

Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл. Фото:instagram.com/oksanabaiul

Оксана Баюл после Олимпиады

Она переехала жить в США, где работала по контракту в Лас-Вегасе. Семнадцатилетняя украинка не справилась с психологической нагрузкой и "подсела" на алкоголь.

Все могло закончиться очень плохо, но Баюл справилась с зависимостью.

Оксана Баюл и Украина

Несмотря на различные слухи и эмоциональные заявления самой Баюл, она остается гражданкой Украины.

"Я до сих пор живу в США по украинскому паспорту, поэтому выступаю за Украину, кто бы ни стал президентом", — рассказала она в интервью LB.UA в августе прошлого года.

Она рассказала, что после начала полномасштабного вторжения сразу была на связи с друзьями из Украины.

"Я благодарна Богу за то, что я сейчас в США и могу помогать людям, помогать украинцам. В то же время мое сердце сейчас в Украине, в Днепре", — подчеркнула легендарная фигуристка.

Она добавила, что вопрос выборов в США ее "мало интересует".

"Главное, чтобы Украина выиграла, а я верю, что так и будет", — резюмировала она.

Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл. Фото: instagram.com/oksanabaiul

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