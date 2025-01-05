Мудрик святкує день народження — цікаві факти про гравця

Гравець лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Сьогодні, 5 січня, свій день народження святкує один із найвідоміших гравців збірної України з футболу. Людина, чий талант, на жаль, досі не розкритий на всі 100 відсотків.

Гравцю лондонського "Челсі" та збірної України Михайлові Мудрику виповнилося 24 роки, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Факт перший. Мудрик починав не в "Шахтарі"

Можливо, комусь так могло здатись, оскільки Михайло Мудрик став відомим саме під час його виступів за донецький клуб.

Насправді він вихованець дитячої школи харківського "Металіста". Лише після цього у нього були юнацькі команди "Дніпра" та "Шахтаря".

Факт другий. Мудрик довго не міг розкритись

Свій шанс у "Шахтарі" Мудрик використав не одразу. До цього був досить довгий період перебування в орендах. Михайло їздив грати до київського "Арсеналу" та чернігівської "Десни". Усі рази — без особливого успіху.

Факт третій. Мудрик — найдорожчий український футболіст в історії

У січні 2023 року Михайло Мудрик став гравцем лондонського "Челсі". Англійський клуб заплатив за гравця 70 мільйонів євро, крім того були обумовлені можливі бонуси у розмірі 30 мільйонів євро.

Таким чином Мудрик став найдорожчим українським футболістом в історії, обігнавши Андрія Шевченка, за якого той же "Челсі" свого часу заплатив майже 44 мільйони євро.

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