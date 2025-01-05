Мудрик святкує день народження — цікаві факти про гравця

Мудрику виповнилося 24 роки — цікаві факти про гравця
Сьогодні, 5 січня, свій день народження святкує один із найвідоміших гравців збірної України з футболу. Людина, чий талант, на жаль, досі не розкритий на всі 100 відсотків.
Гравцю лондонського "Челсі" та збірної України Михайлові Мудрику виповнилося 24 роки, повідомляє портал Новини.LIVE.
На честь свята ми вирішили згадати декілька фактів про ключового футболіста збірної України. Деякі з них ви, цілком можливо, не знали.
Факт перший. Мудрик починав не в "Шахтарі"
Можливо, комусь так могло здатись, оскільки Михайло Мудрик став відомим саме під час його виступів за донецький клуб.
Насправді він вихованець дитячої школи харківського "Металіста". Лише після цього у нього були юнацькі команди "Дніпра" та "Шахтаря".
Факт другий. Мудрик довго не міг розкритись
Свій шанс у "Шахтарі" Мудрик використав не одразу. До цього був досить довгий період перебування в орендах. Михайло їздив грати до київського "Арсеналу" та чернігівської "Десни". Усі рази — без особливого успіху.
Факт третій. Мудрик — найдорожчий український футболіст в історії
У січні 2023 року Михайло Мудрик став гравцем лондонського "Челсі". Англійський клуб заплатив за гравця 70 мільйонів євро, крім того були обумовлені можливі бонуси у розмірі 30 мільйонів євро.
Таким чином Мудрик став найдорожчим українським футболістом в історії, обігнавши Андрія Шевченка, за якого той же "Челсі" свого часу заплатив майже 44 мільйони євро.
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