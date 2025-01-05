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Мудрику виповнилося 24 роки — цікаві факти про гравця

5 січня 2025 12:08
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Мудрик святкує день народження — цікаві факти про гравця
Гравець лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Сьогодні, 5 січня, свій день народження святкує один із найвідоміших гравців збірної України з футболу. Людина, чий талант, на жаль, досі не розкритий на всі 100 відсотків. 

Гравцю лондонського "Челсі" та збірної України Михайлові Мудрику виповнилося 24 роки, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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На честь свята ми вирішили згадати декілька фактів про ключового футболіста збірної України. Деякі з них ви, цілком можливо, не знали. 

Факт перший. Мудрик починав не в "Шахтарі"

Можливо, комусь так могло здатись, оскільки Михайло Мудрик став відомим саме під час його виступів за донецький клуб. 

Насправді він вихованець дитячої школи харківського "Металіста". Лише після цього у нього були юнацькі команди "Дніпра" та "Шахтаря". 

Факт другий. Мудрик довго не міг розкритись

Свій шанс у "Шахтарі" Мудрик використав не одразу. До цього був досить довгий період перебування в орендах. Михайло їздив грати до київського "Арсеналу" та чернігівської "Десни". Усі рази — без особливого успіху. 

Факт третій. Мудрик — найдорожчий український футболіст в історії

У січні 2023 року Михайло Мудрик став гравцем лондонського "Челсі". Англійський клуб заплатив за гравця 70 мільйонів євро, крім того були обумовлені можливі бонуси у розмірі 30 мільйонів євро. 

Таким чином Мудрик став найдорожчим українським футболістом в історії, обігнавши Андрія Шевченка, за якого той же "Челсі" свого часу заплатив майже 44 мільйони євро. 

Нагадаємо, інший українець, гравець "Борнмута" Ілля Забарний допоміг своєму клубу встановити історичний рекорд. 

В Україні вже знають імена тих, хто за потреби може замінити Сергія Реброва на чолі збірної України. 

ЗСУ знищили на фронті відомого російського футбольного тренера. 

спорт футбол День народження Збірна України з футболу Михайло Мудрик Челсі

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