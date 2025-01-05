Мудрик празднует день рождения — интересные факты об игроке

Игрок лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Сегодня, 5 января, свой день рождения празднует один из самых известных игроков сборной Украины по футболу. Человек, чей талант, к сожалению, до сих пор не раскрыт на все 100 процентов.

Игроку лондонского "Челси" и сборной Украины Михаилу Мудрику исполнилось 24 года, сообщает портал Новини.LIVE.

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В честь праздника мы решили вспомнить несколько фактов о ключевом футболисте сборной Украины. Некоторые из них вы, вполне возможно, не знали.

Факт первый. Мудрик начинал не в "Шахтере"

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Может, кому-то так могло показаться, поскольку Михаил Мудрик стал известным именно во время его выступлений за донецкий клуб.

На самом деле он воспитанник детской школы харьковского "Металлиста". Лишь после этого у него были юношеские команды "Днепра" и "Шахтера".

Факт второй. Мудрик долго не мог раскрыться

Свой шанс в "Шахтере" Мудрик использовал не сразу. До этого был достаточно долгий период пребывания в арендах. Михаил ездил играть в киевский "Арсенал" и черниговскую "Десну". Все разы — без особого успеха.

Факт третий. Мудрик — самый дорогой украинский футболист в истории

В январе 2023 года Михаил Мудрик стал игроком лондонского "Челси". Английский клуб заплатил за игрока 70 миллионов евро, кроме того были оговорены возможные бонусы в размере 30 миллионов евро.

Таким образом Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом в истории, обогнав Андрея Шевченко, за которого тот же "Челси" в свое время заплатил почти 44 миллиона евро.

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