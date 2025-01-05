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Мудрику исполнилось 24 года — интересные факты об игроке

5 января 2025 12:08
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Мудрик празднует день рождения — интересные факты об игроке
Игрок лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Сегодня, 5 января, свой день рождения празднует один из самых известных игроков сборной Украины по футболу. Человек, чей талант, к сожалению, до сих пор не раскрыт на все 100 процентов.

Игроку лондонского "Челси" и сборной Украины Михаилу Мудрику исполнилось 24 года, сообщает портал Новини.LIVE.

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В честь праздника мы решили вспомнить несколько фактов о ключевом футболисте сборной Украины. Некоторые из них вы, вполне возможно, не знали.

Факт первый. Мудрик начинал не в "Шахтере"

.

Может, кому-то так могло показаться, поскольку Михаил Мудрик стал известным именно во время его выступлений за донецкий клуб.

На самом деле он воспитанник детской школы харьковского "Металлиста". Лишь после этого у него были юношеские команды "Днепра" и "Шахтера".

Факт второй. Мудрик долго не мог раскрыться

Свой шанс в "Шахтере" Мудрик использовал не сразу. До этого был достаточно долгий период пребывания в арендах. Михаил ездил играть в киевский "Арсенал" и черниговскую "Десну". Все разы — без особого успеха.

Факт третий. Мудрик — самый дорогой украинский футболист в истории

В январе 2023 года Михаил Мудрик стал игроком лондонского "Челси". Английский клуб заплатил за игрока 70 миллионов евро, кроме того были оговорены возможные бонусы в размере 30 миллионов евро.

Таким образом Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом в истории, обогнав Андрея Шевченко, за которого тот же "Челси" в свое время заплатил почти 44 миллиона евро.

Напомним, другой украинец, игрок "Борнмута" Илья Забарный помог своему клубу установить исторический рекорд.

В Украине уже знают имена тех, кто при необходимости может заменить Сергея Реброва во главе сборной Украины.

ВСУ уничтожили на фронте известного российского футбольного тренера. 

спорт футбол День рождения Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси

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