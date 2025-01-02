Різник може перейти до гранда турецького футболу — деталі

Гравець "Шахтаря" та збірної України Дмитро Різник. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk

Зимове трансферне вікно в Європі офіційно відкрито. А це значить, що клуби вже можуть купляти та продавати гравців.

Голкіпер донецького "Шахтаря" та збірної України Дмитро Різник є одним із кандидатів на перехід до турецького "Галатасарая", повідомляє Ajansspor.

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У турецькому клубі Різник може замінити місцеву легенду, уругвайського голкіпера Фернандо Муслеру. Очікується, що Муслера цього року повернеться догравати на батьківщину.

Конкуренти Різника

ЗМІ пишуть, що "Галатасарай" розглядає цілий список воротарів, які можуть замінити Муслеру.

Окрім Різника, до нього входять, наприклад, Алекс Мерет з "Наполі", Іван Проведель з "Лаціо", Арнау Тенас з ПСЖ та Дін Гендерсон з "Крістал Пелас". І це лише частина списку.

Дмитро Різник цього сезону зіграв 23 поєдинки за "Шахтар", у яких пропустив 28 м'ячів.

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