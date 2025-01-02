Ризнык может перейти в гранд турецкого футбола — детали

Игрок "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Ризнык. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk

Зимнее трансферное окно в Европе официально открыто. А это значит, что клубы могут покупать и продавать игроков.

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Ризнык является одним из кандидатов на переход в турецкий "Галатасарай", сообщает Ajansspor.

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В турецком клубе Ризнык может заменить местную легенду, уругвайского голкипера Фернандо Муслеру. Ожидается, что Муслера в этом году вернется доигрывать на родину.

Конкуренты Ризныка

СМИ пишут, что "Галатасарай" рассматривает целый список вратарей, которые могут заменить Муслеру.

Кроме Ризныка, в него входят, например, Алекс Мерет из "Наполи", Иван Проведель из "Лацио", Арнау Тенас из ПСЖ и Дин Хендерсон из "Кристалл Пелас". И это только часть списка.

Дмитрий Ризнык в этом сезоне сыграл 23 поединка за "Шахтер", в которых пропустил 28 мячей.

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