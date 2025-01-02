Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Игрок сборной Украины может заменить легенду в топ-клубе Европы arrow

Игрок сборной Украины может заменить легенду в топ-клубе Европы

2 января 2025 13:21
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ризнык может перейти в гранд турецкого футбола — детали
Игрок "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Ризнык. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Зимнее трансферное окно в Европе официально открыто. А это значит, что клубы могут покупать и продавать игроков.

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Ризнык является одним из кандидатов на переход в турецкий "Галатасарай", сообщает Ajansspor.

Читайте также:

В турецком клубе Ризнык может заменить местную легенду, уругвайского голкипера Фернандо Муслеру. Ожидается, что Муслера в этом году вернется доигрывать на родину.

 

Конкуренты Ризныка

СМИ пишут, что "Галатасарай" рассматривает целый список вратарей, которые могут заменить Муслеру.

Кроме Ризныка, в него входят, например, Алекс Мерет из "Наполи", Иван Проведель из "Лацио", Арнау Тенас из ПСЖ и Дин Хендерсон из "Кристалл Пелас". И это только часть списка.

Дмитрий Ризнык в этом сезоне сыграл 23 поединка за "Шахтер", в которых пропустил 28 мячей.

Напомним, жена Александра Усика показала, как их семья встречала Новый год.

Читатели известного журнала The Ring назвали боксеров, которые могут победить Александра Усика.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский проводит свой отпуск с женой.

Английский "Борнмут" не хочет продавать Илью Забарного этой зимой.

спорт футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Галатасарай Дмитрий Ризнык

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:31 Украинские пограничники сожгли технику оккупантов — видео

13:27 Историческая победа ГУР в Черном море — новые подробности

13:23 Основные финансовые показатели 2025 — что должны знать украинцы

13:16 Остановка транзита газа через Украину — как отреагирует рынок

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

13:15 Тренды для инвесторов — какие активы являются лучшими в 2025 году

13:02 Воевать должны все — в ВСУ сказали, кто должен идти в армию

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

12:59 Снесло стену, пострадал мальчик — взрыв стиралки в Одессе

12:56 Ситуация на границе с Польшей — в ГПСУ сообщили, есть ли очереди

13:31 Украинские пограничники сожгли технику оккупантов — видео

13:27 Историческая победа ГУР в Черном море — новые подробности

13:23 Основные финансовые показатели 2025 — что должны знать украинцы

13:16 Остановка транзита газа через Украину — как отреагирует рынок

13:15 Тренды для инвесторов — какие активы являются лучшими в 2025 году

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

13:02 Воевать должны все — в ВСУ сказали, кто должен идти в армию

12:59 Снесло стену, пострадал мальчик — взрыв стиралки в Одессе

12:56 Ситуация на границе с Польшей — в ГПСУ сообщили, есть ли очереди

12:41 Оккупанты пытаются окружить Покровск — в ВСУ сообщили детали

12:34 Китайские хакеры сломали санкционный офис Минфина США

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года