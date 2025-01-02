ЦСКА Софія хоче купити Цитаішвілі у Динамо Київ за 1,5 млн євро

Європейський клуб запропонував 1,5 млн євро за футболіста Динамо
Київське "Динамо" невдовзі може здійснити свій перший трансфер. В українського клубу хочуть купити Георгія Цитаішвілі.
Про інтерес та пропозицію щодо гравця збірної Грузії повідомив портал Telegraph.bg.
Хто хоче купити Цитаішвілі
За інформацією джерела, болгарський ЦСКА Софія хоче підписати грузинського вінгера "Динамо" Гіоргі Цітаішвілі.
Наразі гравець користується правилом ФІФА, яке через війну в Україні дозволяє грати у безкоштовній оренді. Тому гравець виступає у Сегунді за "Гранаду".
Болгарський клуб нібито запропонував "Динамо" за Цитаішвілі 1,5 млн євро.
При цьому самому Цитаішвілі запропонували зарплату у розмірі 600 тисяч євро на рік та бонуси.
Зазначимо, що 24-річний футболіст має чинний до 2026 року контракт із київським "Динамо". У "Гранаді" гравець в оренді до літа 2025 року.
Цитаішвілі цього сезону зіграв у 15 матчах за "Гранаду", де забив один м'яч і зробив один асист.
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