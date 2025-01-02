ЦСКА Софія хоче купити Цитаішвілі у Динамо Київ за 1,5 млн євро

Георгій Цитаішвілі. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Київське "Динамо" невдовзі може здійснити свій перший трансфер. В українського клубу хочуть купити Георгія Цитаішвілі.

Про інтерес та пропозицію щодо гравця збірної Грузії повідомив портал Telegraph.bg.

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Георгій Цитаішвілі під час виступів за "Динамо". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Хто хоче купити Цитаішвілі

За інформацією джерела, болгарський ЦСКА Софія хоче підписати грузинського вінгера "Динамо" Гіоргі Цітаішвілі.

Наразі гравець користується правилом ФІФА, яке через війну в Україні дозволяє грати у безкоштовній оренді. Тому гравець виступає у Сегунді за "Гранаду".

Болгарський клуб нібито запропонував "Динамо" за Цитаішвілі 1,5 млн євро.

При цьому самому Цитаішвілі запропонували зарплату у розмірі 600 тисяч євро на рік та бонуси.

Зазначимо, що 24-річний футболіст має чинний до 2026 року контракт із київським "Динамо". У "Гранаді" гравець в оренді до літа 2025 року.

Цитаішвілі цього сезону зіграв у 15 матчах за "Гранаду", де забив один м'яч і зробив один асист.

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