ЦСКА София хочет купить Цитаишвили у Динамо Киев за 1,5 млн евро

Георгий Цитаишвили. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Киевское "Динамо" вскоре может осуществить свой первый трансфер. У украинского клуба хотят купить Георгия Цитаишвили.

Об интересе и предложении по игроку сборной Грузии сообщил портал Telegraph.bg.

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Георгий Цитаишвили во время выступлений за "Динамо". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Кто хочет купить Цитаишвили

По информации источника, болгарский ЦСКА София хочет подписать грузинского вингера "Динамо" Гиорги Цитаишвили.

Сейчас игрок пользуется правилом ФИФА, которое из-за войны в Украине позволяет играть в бесплатной аренде. Поэтому игрок выступает в Сегунде за "Гранаду".

Болгарский клуб, якобы, предложил "Динамо" за Цитаишвили 1,5 млн евро.

При этом, самому Цитаишвили предложили зарплату в размере 600 тысяч евро в год и бонусы.

Отметим, что у 24-летнего футболиста есть действующий до 2026 года контракт с киевским "Динамо". В "Гранаде" игрок в аренде до лета 2025 года.

Цитаишвили в текущем сезоне сыграл в 15 матчах за "Гранаду", где забил один мяч и сделал один ассист.

Напомним, после победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик вернулся в Украину.

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