ЦСКА София хочет купить Цитаишвили у Динамо Киев за 1,5 млн евро

Европейский клуб предложил 1,5 млн евро за футболиста Динамо
Киевское "Динамо" вскоре может осуществить свой первый трансфер. У украинского клуба хотят купить Георгия Цитаишвили.
Об интересе и предложении по игроку сборной Грузии сообщил портал Telegraph.bg.
Кто хочет купить Цитаишвили
По информации источника, болгарский ЦСКА София хочет подписать грузинского вингера "Динамо" Гиорги Цитаишвили.
Сейчас игрок пользуется правилом ФИФА, которое из-за войны в Украине позволяет играть в бесплатной аренде. Поэтому игрок выступает в Сегунде за "Гранаду".
Болгарский клуб, якобы, предложил "Динамо" за Цитаишвили 1,5 млн евро.
При этом, самому Цитаишвили предложили зарплату в размере 600 тысяч евро в год и бонусы.
Отметим, что у 24-летнего футболиста есть действующий до 2026 года контракт с киевским "Динамо". В "Гранаде" игрок в аренде до лета 2025 года.
Цитаишвили в текущем сезоне сыграл в 15 матчах за "Гранаду", где забил один мяч и сделал один ассист.
Напомним, после победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик вернулся в Украину.
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