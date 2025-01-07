Оксана Баюл сильно змінилася — олімпійську чемпіонку просто не впізнати

Важко впізнати — як зараз виглядає Оксана Баюл
У листопаді минулого року Оксана Баюл святкувала своє 47-річчя. Легендарна українська фігуристка залишається на зв'язку з Україною, хоча вже дуже давно живе у США.
З часу історичного тріумфу Оксани Баюл, який став не менш історичним для всієї України, пройшло 30 років, повідомляє портал Новини.LIVE.
Що ми знаємо про цей тріумф? Що відомо про життя Оксани Баюл тоді та зараз? Як змінилась вона, і чим займається зараз? Нумо шукати відповіді.
Оксана Баюл на Олімпіаді
Під час Олімпіади-1994 в норвезькому Ліллехаммері Оксані Баюл було всього лише 16 років. Попередньо вона не планувала виступати на цій Олімпіаді, а розраховувала на Нагано в 1998 році. Проте, виступила.
Українка не вважалася фавориткою, хоча вже мала титули. Вона виграла срібло на чемпіонаті Європи 1993 року, а також стала чемпіонкою світу у тому же році.
Під час змагань стався форс-мажор. Баюл на тренуванні зіткнулася з німецькою фігуристкою і пошкодила ногу. Її виступ був під питанням, але він відбувся і приніс їй олімпійське золото.
Це золото Оксани Баюл стало першим для незалежної України.
Оксана Баюл після Олімпіади
Вона переїхала жити до США, де працювала за контрактом у Лас-Вегасі. Сімнадцятирічна українка не впоралась з психологічним навантаженням і "підсіла" на алкоголь.
Все могло закінчитись дуже погано, але Баюл впоралась із залежністю.
Оксана Баюл та Україна
Попри різні чутки та емоційні заяви самої Баюл, вона залишається громадянкою України.
"Я досі живу в США по українському паспорту, тому виступаю за Україну, хто б не став президентом", — розповіла вона в інтерв'ю LB.UA у серпні минулого року.
Вона розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення одразу була на зв'язку з друзями з України.
"Я вдячна Богу за те, що я зараз в США і можу допомагати людям, допомагати українцям. Водночас моє серце зараз в Україні, в Дніпрі", — підкреслила легендарна фігуристка.
Вона додала, що питання виборів у США її "мало цікавить".
"Головне, щоб Україна виграла, а я вірю, що так і буде", — резюмувала вона.
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