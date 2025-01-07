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Важко впізнати — як зараз виглядає Оксана Баюл

7 січня 2025 16:07
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Оксана Баюл сильно змінилася — олімпійську чемпіонку просто не впізнати
Колишня українська фігуристка Оксана Баюл. Фото: instagram.com/oksanabaiul
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У листопаді минулого року Оксана Баюл святкувала своє 47-річчя. Легендарна українська фігуристка залишається на зв'язку з Україною, хоча вже дуже давно живе у США. 

З часу історичного тріумфу Оксани Баюл, який став не менш історичним для всієї України, пройшло 30 років, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Що ми знаємо про цей тріумф? Що відомо про життя Оксани Баюл тоді та зараз? Як змінилась вона, і чим займається зараз? Нумо шукати відповіді. 

Оксана Баюл фотографується
Колишня українська фігуристка Оксана Баюл. Фото: instagram.com/oksanabaiul

Оксана Баюл на Олімпіаді

Під час Олімпіади-1994 в норвезькому Ліллехаммері Оксані Баюл було всього лише 16 років. Попередньо вона не планувала виступати на цій Олімпіаді, а розраховувала на Нагано в 1998 році. Проте, виступила. 

Українка не вважалася фавориткою, хоча вже мала титули. Вона виграла срібло на чемпіонаті Європи 1993 року, а також стала чемпіонкою світу у тому же році. 

Під час змагань стався форс-мажор. Баюл на тренуванні зіткнулася з німецькою фігуристкою і пошкодила ногу. Її виступ був під питанням, але він відбувся і приніс їй олімпійське золото. 

Це золото Оксани Баюл стало першим для незалежної України. 

Оксана Баюл зараз
Колишня українська фігуристка Оксана Баюл. Фото: instagram.com/oksanabaiul

Оксана Баюл після Олімпіади

Вона переїхала жити до США, де працювала за контрактом у Лас-Вегасі. Сімнадцятирічна українка не впоралась з психологічним навантаженням і "підсіла" на алкоголь. 

Все могло закінчитись дуже погано, але Баюл впоралась із залежністю. 

Оксана Баюл та Україна

Попри різні чутки та емоційні заяви самої Баюл, вона залишається громадянкою України.

"Я досі живу в США по українському паспорту, тому виступаю за Україну, хто б не став президентом", — розповіла вона в інтерв'ю LB.UA у серпні минулого року.

Вона розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення одразу була на зв'язку з друзями з України.

"Я вдячна Богу за те, що я зараз в США і можу допомагати людям, допомагати українцям. Водночас моє серце зараз в Україні, в Дніпрі", — підкреслила легендарна фігуристка.

Вона додала, що питання виборів у США її "мало цікавить".

"Головне, щоб Україна виграла, а я вірю, що так і буде", — резюмувала вона.

Оксана Баюл зараз
Колишня українська фігуристка Оксана Баюл. Фото: instagram.com/oksanabaiul

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спорт Оксана Баюл Фігурне катання спортсмени зимові види спорту

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