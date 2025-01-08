Лунін прийняв важливе рішення після розмови з керівництвом Реала

Лунін ухвалив складне рішення про майбутнє — як відреагував Реал
Резервний воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін дізнався думку керівництва клубу про свої перспективи в клубі. Голкіпер збірної України влітку може змінити команду.
Лунін продовжить конкурувати за місце в основі "Реала", однак не збирається робити це довше ніж пів року, повідомляє Cadena SER.
Андрій Лунін продовжує демонструвати лояльність "Реалу". Український голкіпер продовжив контракт із мадридським клубом до літа 2030 року і страхує Тібо Куртуа, коли бельгієць не може виходити на поле. Однак у воротаря є амбіції, які не сумісні з такою роллю в команді.
Лунін чекає на сигнал від керівництва
Спортивний директор "Реала" поговорив з агентом українського футболіста про перспективи гравця в команді. Влітку ситуація Луніна може змінитися. У клуб прийде новий головний тренер, а Тібо Куртуа може завершити кар'єру в Мадриді. У такому разі українець отримає шанс повернутися до основного складу "бланкос".
Якщо нинішня ситуація Луніна не зміниться, він уже в червні почне вивчати пропозиції від інших клубів. У послугах Андрія зацікавлені команди з різних європейських ліг. "Реал" не противитиметься відходу футболіста, якщо отримає компенсацію в розмірі 25 млн євро.
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