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Лунін ухвалив складне рішення про майбутнє — як відреагував Реал

8 січня 2025 13:24
Сергій Романчук - Редактор
Лунін прийняв важливе рішення після розмови з керівництвом Реала
Андрій Лунін із делегацією "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/
Сергій Романчук - Редактор

Резервний воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін дізнався думку керівництва клубу про свої перспективи в клубі. Голкіпер збірної України влітку може змінити команду.

Лунін продовжить конкурувати за місце в основі "Реала", однак не збирається робити це довше ніж пів року, повідомляє Cadena SER.

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Андрій Лунін
Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Лунін чекає на сигнал від керівництва 

Спортивний директор "Реала" поговорив з агентом українського футболіста про перспективи гравця в команді. Влітку ситуація Луніна може змінитися. У клуб прийде новий головний тренер, а Тібо Куртуа може завершити кар'єру в Мадриді. У такому разі українець отримає шанс повернутися до основного складу "бланкос".

Якщо нинішня ситуація Луніна не зміниться, він уже в червні почне вивчати пропозиції від інших клубів. У послугах Андрія зацікавлені команди з різних європейських ліг. "Реал" не противитиметься відходу футболіста, якщо отримає компенсацію в розмірі 25 млн євро.

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін

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