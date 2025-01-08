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Забарний пояснив, чому відмовився від трансферу в ПСЖ

8 січня 2025 10:15
Станіслав Костюк - Редактор
Забарний відмовив ПСЖ і назвав причину
Ілля Забарний працює в обороні. Фото: Reuters/Andrew Boyers
Станіслав Костюк - Редактор

Французький "ПСЖ" зробив спробу оформити трансфер захисника збірної України Іллі Забарного. Клуб із Парижа провів переговори й з "Борнмутом", і з самим гравцем.

Забарний відмовився від переходу в "ПСЖ", повідомляє L'Equipe

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Ілля Забарний уже декілька сезонів поспіль є одним із лідерів "Борнмута". Англійська преса називає 22-річного футболіста перспективним гравцем, який гідний запрошення від топклубу. І українець був близький до такого трансферу.

Ілля Забарний
Ілля Забарний бореться за м'яч у повітрі. Фото: Reuters/Tony O Brien

Чому зірвався перехід до "ПСЖ" 

За останні декілька місяців стало відомо, що в послугах Забарного зацікавлені англійські "Тоттенгем" і "Челсі", які готуються до переговорів із "Борнмутом". До кандидатури Іллі придивляється і мадридський "Реал".

Проте найбільшу активність у питанні трансферу Забарного проявив "ПСЖ". Французький клуб зробив запит до "Борнмута" і контактував із захисником, але отримав від нього відмову. Ілля Забарний пояснив свою позицію тим, що в "ПСЖ" виступає голкіпер Матвій Сафонов. Українець не хоче виступати в одній команді з росіянином.

Трансферна вартість Забарного оцінюється в 38 млн євро. 

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спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут

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