Забарный отказал ПСЖ и назвал причину

Забарный объяснил, почему отказался от трансфера в ПСЖ
Французский "ПСЖ" предпринял попытку оформить трансфер защитника сборной Украины Ильи Забарного. Клуб из Парижа провел переговоры и с "Борнмутом", и с самим игроком.
Забарный отказался от перехода в "ПСЖ", сообщает L'Equipe.
Илья Забарный уже несколько сезонов подряд является одним из лидеров "Борнмута". Английская пресса называет 22-летнего футболиста перспективным игроком, который достоин приглашения от топ-клуба. И украинец был близок к такому трансферу.
Почему сорвался переход в "ПСЖ"
За последние несколько месяцев стало известно, что в услугах Забарного заинтересованы английские "Тоттенхэм" и "Челси", которые готовятся к переговорам с "Борнмутом". К кандидатуре Ильи присматривается и мадридский "Реал".
Однако наибольшую активность в вопросе трансфера Забарного проявил "ПСЖ". Французский клуб сделал запрос в "Борнмут" и контактировал с защитником, но получил от него отказ. Илья Забарный объяснил свою позицию тем, что в "ПСЖ" выступает голкипер Матвей Сафонов. Украинец не хочет выступать в одной команде с россиянином.
Трансферная стоимость Забарного оценивается в 38 млн евро.
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