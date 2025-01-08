Забарный отказал ПСЖ и назвал причину

Илья Забарный работает в обороне. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Французский "ПСЖ" предпринял попытку оформить трансфер защитника сборной Украины Ильи Забарного. Клуб из Парижа провел переговоры и с "Борнмутом", и с самим игроком.

Забарный отказался от перехода в "ПСЖ", сообщает L'Equipe.

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Илья Забарный уже несколько сезонов подряд является одним из лидеров "Борнмута". Английская пресса называет 22-летнего футболиста перспективным игроком, который достоин приглашения от топ-клуба. И украинец был близок к такому трансферу.

Илья Забарный борется за мяч в воздухе. Фото: Reuters/Tony O Brien

Почему сорвался переход в "ПСЖ"

За последние несколько месяцев стало известно, что в услугах Забарного заинтересованы английские "Тоттенхэм" и "Челси", которые готовятся к переговорам с "Борнмутом". К кандидатуре Ильи присматривается и мадридский "Реал".

Однако наибольшую активность в вопросе трансфера Забарного проявил "ПСЖ". Французский клуб сделал запрос в "Борнмут" и контактировал с защитником, но получил от него отказ. Илья Забарный объяснил свою позицию тем, что в "ПСЖ" выступает голкипер Матвей Сафонов. Украинец не хочет выступать в одной команде с россиянином.

Трансферная стоимость Забарного оценивается в 38 млн евро.

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