Яна Клочкова сильно изменилась — где сейчас живет золотая рыбка Украины

Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка
Долгое время она была одним из главных символов спортивной Украины. Сейчас о ней уже почти никто не вспоминает.
Украинская пловчиха Яна Клочкова до лета прошлого года была самой титулованной спортсменкой в олимпийской истории Украины, пишет портал Новини.LIVE.
Ее достижение превзошла фехтовальщица Ольга Харлан. Сама же Клочкова уже много лет не появляется в публичном пространстве.
Где она сейчас? Почему исчезла и как это объясняют в СМИ? Рассказываем, что известно. Но начнем с напоминания.
Достижения Клочковой
Яна Клочкова на Олимпийских играх завоевала четыре золотые и одну серебряную медаль.
Она также завоевала 14 медалей на чемпионатах мира (из них 10 — золотых) и 28 медалей на чемпионатах Европы (из них 14 — золотых).
Клочкова за свою спортивную карьеру установила 50 рекордов Украины. В январе 2008 года она заявила об окончании выступлений в большом спорте.
Клочкова после плавания
В 2011 году Яна Клочкова возглавила киевское отделение НОК Украины. Она пробыла на этой должности год.
До этого, еще во время профессиональной карьеры, в 2006 году она была депутатом Харьковского городского совета.
Где Клочкова сейчас
Яна Клочкова полностью исчезла из публичной жизни после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.
По данным СМИ, она вместе с сыном выехала во временно оккупированный Крым, где живет с родителями.
С самого начала полномасштабной войны Клочкова ни разу не высказалась по этому поводу.
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