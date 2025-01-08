Яна Клочкова сильно изменилась — где сейчас живет золотая рыбка Украины

Украинская пловчиха Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan

Долгое время она была одним из главных символов спортивной Украины. Сейчас о ней уже почти никто не вспоминает.

Украинская пловчиха Яна Клочкова до лета прошлого года была самой титулованной спортсменкой в олимпийской истории Украины, пишет портал Новини.LIVE.

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Где она сейчас? Почему исчезла и как это объясняют в СМИ? Рассказываем, что известно. Но начнем с напоминания.

Бывшая украинская пловчиха Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan

Достижения Клочковой

Яна Клочкова на Олимпийских играх завоевала четыре золотые и одну серебряную медаль.

Она также завоевала 14 медалей на чемпионатах мира (из них 10 — золотых) и 28 медалей на чемпионатах Европы (из них 14 — золотых).

Клочкова за свою спортивную карьеру установила 50 рекордов Украины. В январе 2008 года она заявила об окончании выступлений в большом спорте.

Бывшая украинская пловчиха Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan

Клочкова после плавания

В 2011 году Яна Клочкова возглавила киевское отделение НОК Украины. Она пробыла на этой должности год.

До этого, еще во время профессиональной карьеры, в 2006 году она была депутатом Харьковского городского совета.

Где Клочкова сейчас

Яна Клочкова полностью исчезла из публичной жизни после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

По данным СМИ, она вместе с сыном выехала во временно оккупированный Крым, где живет с родителями.

С самого начала полномасштабной войны Клочкова ни разу не высказалась по этому поводу.

Бывшая украинская пловчиха Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan

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