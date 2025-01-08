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Колишній тренер Динамо отримав вигідну пропозицію від Полісся

8 січня 2025 14:46
Станіслав Костюк - Редактор
Полісся запросить колишнього тренера Динамо та трьох нових футболістів
Олександр Хацкевич (ліворуч), Олег Лужний, Максим Шацьких і Михайло Михайлов у "Динамо". Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

У "Поліссі" готується ще одне важливе кадрове призначення. Спортивним директором команди може стати відомий в Україні тренер.

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич обирає між двома кандидатурами, повідомляє "TaToTaque".

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Президент "Полісся" Геннадій Буткевич продовжує реорганізацію структури клубу. Найближчим часом у житомирському клубі з'явиться спортивний директор. На цю посаду претендують ексзахисник збірної України В'ячеслав Шевчук та колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич.

В'ячеслав Шевчук та Андрій Ярмоленко
В'ячеслав Шевчук та Андрій Ярмоленко у збірній України. Фото: УНІАН

Інші зміни в "Поліссі"  

У тренерському штабі житомирської команди з'явився новий фахівець. Це Франсіско Серано з Чилі. Він допомагатиме Імаду Ашуру замість Володимира Книша, який працював у клубі й з Владиславом Калітвінцевим, і з Сергієм Шищенком.

Серано та Ашур знайомі по роботі у футбольній академії Катару, після чого чилієць працював у молодіжній збірній цієї країни, а потім у клубі "Монтевідео", що входить до орбіти "City Group".

Також очікується, що склад "Полісся" поповнюватимуть два півзахисники з Ізраїлю, а також захисник з Албанії. Не виключена поява нового воротаря та форварда. 

Нагадаємо, керівництво мадридського "Реала" повідомило Луніну, чи є в нього шанси повернутися в основу команди.

Харківський "Металіст 1925" може повернути до України одного із футболістів молодіжної збірної країни. 

Наприкінці лютого Михайло Мудрик дізнається, як довго триватиме його дискваліфікація.

Ексчемпіон світу Володимир Кличко показав, чому вирішив повернутися на ринг. 

Відомий футболіст Кріштіану Роналду може підписати контракт з європейським клубом.

спорт В'ячеслав Шевчук футбол тренер Полісся Олександр Хацкевич

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14:28 У Запоріжжі пролунав вибух

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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