Полісся запросить колишнього тренера Динамо та трьох нових футболістів

Олександр Хацкевич (ліворуч), Олег Лужний, Максим Шацьких і Михайло Михайлов у "Динамо". Фото: УНІАН

У "Поліссі" готується ще одне важливе кадрове призначення. Спортивним директором команди може стати відомий в Україні тренер.

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич обирає між двома кандидатурами, повідомляє "TaToTaque".

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Президент "Полісся" Геннадій Буткевич продовжує реорганізацію структури клубу. Найближчим часом у житомирському клубі з'явиться спортивний директор. На цю посаду претендують ексзахисник збірної України В'ячеслав Шевчук та колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич.

В'ячеслав Шевчук та Андрій Ярмоленко у збірній України. Фото: УНІАН

Інші зміни в "Поліссі"

У тренерському штабі житомирської команди з'явився новий фахівець. Це Франсіско Серано з Чилі. Він допомагатиме Імаду Ашуру замість Володимира Книша, який працював у клубі й з Владиславом Калітвінцевим, і з Сергієм Шищенком.

Серано та Ашур знайомі по роботі у футбольній академії Катару, після чого чилієць працював у молодіжній збірній цієї країни, а потім у клубі "Монтевідео", що входить до орбіти "City Group".

Також очікується, що склад "Полісся" поповнюватимуть два півзахисники з Ізраїлю, а також захисник з Албанії. Не виключена поява нового воротаря та форварда.

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