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Ван Леувен запросив у Металіст 1925 відомого тренера

8 січня 2025 11:42
Станіслав Костюк - Редактор
У Металісті 1925 з'явиться відомий іноземний тренер
Патрік Ван Леувен перед матчем. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер харківського "Металіста 1925" запросив у клуб нового наставника. Ізраїльтянин Давид Орі допомагатиме нідерландському фахівцю керувати грою команди.

Новий наставник приєднається до тренерського штабу "Металіста 1925" вже в січні, повідомляє ТаТоТаке".

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Давид Орі
Давид Орі під час роботи в Ізраїлі. Фото: instagram

Що відомо про новачка "Металіста 1925"

Давид Орі працював в ізраїльському клубі "Маккабі" з Яффи. Він обіймав посаду спортивного директора клубу. Минулого сезону 46-річний фахівець обіймав посаду головного тренера команди протягом 11 матчів, але його було звільнено через незадовільні результати. 

Давид Орі приєднається до "Металіста 1925" на першому січневому зборі команди. Харків'яни після 16 матчів посідають 2 місце в групі "В" Першої ліги України. Команда Ван Леувена відстає від "Кудрівки" на два очки.

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спорт футбол тренер Патрік ван Леувен ФК Металіст 1925

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