В Металлисте 1925 появится известный иностранный тренер

Ван Леувен пригласил в Металлист 1925 известного тренера
Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" пригласил в клуб нового наставника. Израильтянин Давид Ори будет помогать нидерландскому специалисту руководить игрой команды.
Новый наставник присоединится к тренерскому штабу "Металлиста 1925" уже в январе, сообщает "ТаТоТаке".
Патрик Ван Леувен продолжает проводить реструктуризацию работы тренеров и футболистов "Металлиста 1925", который стремится вернуться в элитный дивизион украинского футбола. Нидерландский наставник взял себе в помощники опытного специалиста.
Что известно про новичка "Металлиста 1925"
Давид Ори работал в израильском клубе "Маккаби" из Яффы. Он занимал должность спортивного директора клуба. В прошлом сезоне 46-летний специалист занимал должность главного тренера команды на протяжение 11 матчей, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
Давид Ори присоединится к "Металлисту 1925" на первом январском сборе команды. Харьковчане после 16 матчей занимают 2 место в группе "В" Первой лиги Украины. Команда Ван Леувена отстает от "Кудровки" на два очка.
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