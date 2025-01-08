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Ван Леувен пригласил в Металлист 1925 известного тренера

8 января 2025 11:42
Станислав Костюк - Редактор
В Металлисте 1925 появится известный иностранный тренер
Патрик Ван Леувен перед матчем. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" пригласил в клуб нового наставника. Израильтянин Давид Ори будет помогать нидерландскому специалисту руководить игрой команды.

Новый наставник присоединится к тренерскому штабу "Металлиста 1925" уже в январе, сообщает "ТаТоТаке". 

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Давид Ори
Давид Ори во время работы в Израиле. Фото: instagram

Что известно про новичка "Металлиста 1925" 

Давид Ори работал в израильском клубе "Маккаби" из Яффы. Он занимал должность спортивного директора клуба. В прошлом сезоне 46-летний специалист занимал должность главного тренера команды на протяжение 11 матчей, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов. 

Давид Ори присоединится к "Металлисту 1925" на первом январском сборе команды. Харьковчане после 16 матчей занимают 2 место в группе "В" Первой лиги Украины. Команда Ван Леувена отстает от "Кудровки" на два очка. 

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спорт футбол тренер Патрик ван Леувен ФК Металлист 1925

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