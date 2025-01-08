Полесье пригласит бывшего тренера Динамо и трех новых футболистов

Бывший тренер Динамо получил выгодное предложение от Полесья
В "Полесье" готовится еще одно важное кадровое назначение. Спортивным директором команды может стать известный в Украине тренер.
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич выбирает между двумя кандидатурами, сообщает "ТаТоТаке".
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич продолжает реорганизацию структуры клуба. В ближайшее время в житомирском клубе появится спортивный директор. На эту должность претендуют экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук и бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич.
Другие изменения в "Полесье"
В тренерском штабе житомирской команды появился новый специалист. Это Франсиско Серано из Чили. Он будет помогать Имаду Ашуру вместо Владимира Кныша, который работал в клубе и с Владиславом Калитвинцевым, и с Сергеем Шищенко.
Серано и Ашур знакомы по работе в футбольной академии Катара, после чего чилиец работал в молодежной сборной этой страны, а затем в клубе "Монтевидео", который входит в орбиту City Group.
Также ожидается, что состав "Полесья" пополнять два полузащитника из Израиля, а также защитник из Албании. Не исключено появление нового вратаря и форварда.
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