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Бывший тренер Динамо получил выгодное предложение от Полесья

8 января 2025 14:46
Станислав Костюк - Редактор
Полесье пригласит бывшего тренера Динамо и трех новых футболистов
Александр Хацкевич (слева), Олег Лужный, Максим Шацких и Михаил Михайлов в "Динамо". Фото: УНИАН
Станислав Костюк - Редактор

В "Полесье" готовится еще одно важное кадровое назначение. Спортивным директором команды может стать известный в Украине тренер. 

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич выбирает между двумя кандидатурами, сообщает "ТаТоТаке". 

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Президент "Полесья" Геннадий Буткевич продолжает реорганизацию структуры клуба. В ближайшее время в житомирском клубе появится спортивный директор. На эту должность претендуют экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук и бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич. 

Вячеслав Шевчук и Андрей Ярмоленко
Вячеслав Шевчук и Андрей Ярмоленко в сборной Украины. Фото: УНИАН

Другие изменения в "Полесье" 

В тренерском штабе житомирской команды появился новый специалист. Это Франсиско Серано из Чили. Он будет помогать Имаду Ашуру вместо Владимира Кныша, который работал в клубе и с Владиславом Калитвинцевым, и с Сергеем Шищенко. 

Серано и Ашур знакомы по работе в футбольной академии Катара, после чего чилиец работал в молодежной сборной этой страны, а затем в клубе "Монтевидео", который входит в орбиту City Group. 

Также ожидается, что состав "Полесья" пополнять два полузащитника из Израиля, а также защитник из Албании. Не исключено появление нового вратаря и форварда. 

Напомним, руководство мадридского "Реала" сообщило Лунину, есть ли у него шансы вернуться в основу команды. 

Харьковский "Металлист 1925" может вернуть в Украину одного из футболистов молодежной сборной страны. 

В конце февраля Михаил Мудрик узнает, сколько продлится его дисквалификация. 

Экс-чемпион мира Владимир Кличко показал, почему решил вернуться на ринг. 

Известный футболист Криштиану Роналду может подписать контракт с европейским клубом.  

спорт Вячеслав Шевчук футбол тренер Полесье Александр Хацкевич

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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