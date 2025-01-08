Яна Клочкова сильно змінилася — де зараз живе золота рибка України

Українська плавчиня Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan

Довгий час вона була одним із головних символів спортивної України. Зараз про неї вже майже ніхто не згадує.

Українська плавчиня Яна Клочкова до літа минулого року була найтитулованішою спортсменкою в олімпійській історії України, пише портал Новини.LIVE.

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Колишня українська плавчиня Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan

Досягнення Клочкової

Яна Клочкова на Олімпійських іграх здобула чотири золоті та одну срібну медаль.

Вона також завоювала 14 медалей на чемпіонатах світу (з них 10 — золотих) та 28 медалей на чемпіонатах Європи (з них 14 — золотих).

Клочкова за свою спортивну кар'єру встановила 50 рекордів України. У січні 2008 року вона заявила про закінчення виступів у великому спорті.

Колишня українська плавчиня Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan

Клочкова після плавання

У 2011 році Яна Клочкова очолила київське відділення НОК України. Вона пробула на цій посаді рік.

До цього, ще під час професійної кар'єри, у 2006 році вона була депутатом Харківської міської ради.

Де Клочкова зараз

Яна Клочкова повністю зникла з публічного життя після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

За даними ЗМІ, вона разом із сином виїхала до тимчасово окупованого Криму, де живе з батьками.

Із самого початку повномасштабної війни Клочкова жодного разу не висловилась з цього приводу.

Колишня українська плавчиня Яна Клочкова. Фото: instagram.com/yana_klochkova_fan

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