Яна Клочкова сильно змінилася — де зараз живе золота рибка України

Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка
Довгий час вона була одним із головних символів спортивної України. Зараз про неї вже майже ніхто не згадує.
Українська плавчиня Яна Клочкова до літа минулого року була найтитулованішою спортсменкою в олімпійській історії України, пише портал Новини.LIVE.
Її досягнення перевершила фехтувальниця Ольга Харлан. Сама ж Клочкова вже багато років не з'являється у публічному просторі.
Де вона зараз? Чому зникла і як це пояснюють в ЗМІ? Розповідаємо, що відомо. Але розпочнемо з нагадування.
Досягнення Клочкової
Яна Клочкова на Олімпійських іграх здобула чотири золоті та одну срібну медаль.
Вона також завоювала 14 медалей на чемпіонатах світу (з них 10 — золотих) та 28 медалей на чемпіонатах Європи (з них 14 — золотих).
Клочкова за свою спортивну кар'єру встановила 50 рекордів України. У січні 2008 року вона заявила про закінчення виступів у великому спорті.
Клочкова після плавання
У 2011 році Яна Клочкова очолила київське відділення НОК України. Вона пробула на цій посаді рік.
До цього, ще під час професійної кар'єри, у 2006 році вона була депутатом Харківської міської ради.
Де Клочкова зараз
Яна Клочкова повністю зникла з публічного життя після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
За даними ЗМІ, вона разом із сином виїхала до тимчасово окупованого Криму, де живе з батьками.
Із самого початку повномасштабної війни Клочкова жодного разу не висловилась з цього приводу.
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