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Трубин объяснил, как поражение от Браги повлияло на Бенфику

9 января 2025 10:48
Станислав Костюк - Редактор
Трубин объяснил, что помогло Бенфике выйти в финал Кубка лиги
Анатолий Трубин перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на важную победу команды в матче Кубка португальской лиги. Подопечные Бруну Лаже вышли в финал турнира. 

Трубин может завоевать трофей в "Бенфике", сообщает портал Новини.LIVE. 

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В полуфинале Кубка португальской лиги "Бенфика" обыграла "Брагу" со счетом 3:0. Анатолий Трубин вышел в основном составе своей команды и провел очередной "сухой" матч. После финального свистка украинский футболист назвал причину уверенной победы "орлов". 

Анатолий Трубин
Трубин в составе "Бенфики". Фото: instagram.com/slbenfica/

Что повлияло на "Бенфику" 

Незадолго до этого поединка подопечные Бруну Лаже проиграли дома "Браге" со счетом 1:2 в рамках чемпионата Португалии. "Бенфика" не сумела воспользоваться тем, что "Спортинг" потерял очки. Это осложнило шансы "орлов" на чемпионский титул. 

По словам Трубина, то поражение заставило футболистов переосмыслить собственный настрой на матчи. Они вышли предельно мотивированными на полуфинал Кубка лиги и уверенно взяли верх над соперником. 

В финале турнира "Бенфика" 11 января сыграет со "Спортингом". 

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спорт футбол Португалия Бенфика Анатолий Трубин

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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