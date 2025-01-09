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Трубін пояснив, як поразка від Браги вплинула на Бенфіку

9 січня 2025 10:48
Станіслав Костюк - Редактор
Трубін пояснив, що допомогло Бенфіці вийти у фінал Кубка ліги
Анатолій Трубін перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/
Станіслав Костюк - Редактор

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін відреагував на важливу перемогу команди в матчі Кубка португальської ліги. Підопічні Бруну Лаже вийшли до фіналу турніру.

Трубін може завоювати трофей у "Бенфіці", повідомляє портал Новини.LIVE. 

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У півфіналі Кубка португальської ліги "Бенфіка" обіграла "Брагу" з рахунком 3:0. Анатолій Трубін вийшов в основному складі своєї команди й провів черговий "сухий" матч. Після фінального свистка український футболіст назвав причину впевненої перемоги "орлів".

Анатолій Трубін
Трубін у складі "Бенфіки". Фото: instagram.com/slbenfica/

Що вплинуло на "Бенфіку"

Незадовго до цього поєдинку підопічні Бруну Лаже програли вдома "Бразі" з рахунком 1:2 у рамках чемпіонату Португалії. "Бенфіка" не зуміла скористатися тим, що "Спортинг" втратив очки. Це ускладнило шанси "орлів" на чемпіонський титул.

За словами Трубіна, та поразка змусила футболістів переосмислити власний настрій на матчі. Вони вийшли гранично вмотивованими на півфінал Кубка ліги та впевнено взяли гору над суперником.

У фіналі турніру "Бенфіка" 11 січня зіграє зі "Спортингом". 

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спорт футбол Португалія Бенфіка Анатолій Трубін

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:04 В Херсоні пролунали вибухи

10:59 Порізав, пограбував, украв авто — в Одесі затримали підлітка

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