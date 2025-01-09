Трубін пояснив, що допомогло Бенфіці вийти у фінал Кубка ліги

Анатолій Трубін перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін відреагував на важливу перемогу команди в матчі Кубка португальської ліги. Підопічні Бруну Лаже вийшли до фіналу турніру.

Трубін може завоювати трофей у "Бенфіці", повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У півфіналі Кубка португальської ліги "Бенфіка" обіграла "Брагу" з рахунком 3:0. Анатолій Трубін вийшов в основному складі своєї команди й провів черговий "сухий" матч. Після фінального свистка український футболіст назвав причину впевненої перемоги "орлів".

Трубін у складі "Бенфіки". Фото: instagram.com/slbenfica/

Що вплинуло на "Бенфіку"

Незадовго до цього поєдинку підопічні Бруну Лаже програли вдома "Бразі" з рахунком 1:2 у рамках чемпіонату Португалії. "Бенфіка" не зуміла скористатися тим, що "Спортинг" втратив очки. Це ускладнило шанси "орлів" на чемпіонський титул.

За словами Трубіна, та поразка змусила футболістів переосмислити власний настрій на матчі. Вони вийшли гранично вмотивованими на півфінал Кубка ліги та впевнено взяли гору над суперником.

У фіналі турніру "Бенфіка" 11 січня зіграє зі "Спортингом".

Нагадаємо, в Андрія Луніна відбулася розмова з керівництвом "Реала" з приводу перспектив гравця в команді.

Відома українська спортсменка Яна Клочкова продемонструвала новий образ та показала, чим зараз займається.

Артем Мілевський повернувся до поганих звичок після того, як завів новий роман.

Керівництво "Олександрії" хоче підписати вихованця французького "Ліона".

У "Поліссі" може з'явитися один із колишніх футболістів київського "Динамо".