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Ротань посилить Олександрію ексгравцем збірної Франції

8 січня 2025 15:40
Станіслав Костюк - Редактор
Олександрія посилить склад колишньою зіркою збірної Франції
Тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

Футбольна "Олександрія" не змогла витримати чемпіонський темп до кінця першої половини нинішнього сезону в УПЛ. Напередодні продовження чемпіонату в команді може з'явитися легіонер.

Претендент на титул веде переговори з молодим французьким захисником, повідомляє Telegram-канал Inside UPL

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Керівництво "Олександрії" веде переговори з іноземним футболістом. Він може поповнити склад команди Руслана Ротаня під час зимового трансферного вікна 2025 року. Українському клубу не доведеться платити за цього гравця.

Тео Ндіка Матам
Тео Ндіка Матам святкує гол. Фото: instagram.com/theo.ndk/

Хто стане новачком "Олександрії"

Тео Ндіка Матам приєднається до нової команди на правах вільного агента. Вихованець академії французького "Ліона", який має досвід виступів за молодіжну збірну своєї країни, у першій половині сезону виступав за швейцарський "Грассхоппер". На рахунку 24-річного гравця 14 поєдинків, 1 гол та 1 результативна передача.

На початку 2025 року Матам залишився без клубу. "Олександрія" вже запропонувала футболісту, який виступає на позиції лівого захисника, контракт. Сторони укладуть угоду найближчими тижнями. 

Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін може змінити команду влітку цього року.  

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спорт футбол Футбол трансфери Руслан Ротань Олександрія Ліон

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16:18 ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Донеччині — деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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