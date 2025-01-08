Олександрія посилить склад колишньою зіркою збірної Франції

Тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: УНІАН

Футбольна "Олександрія" не змогла витримати чемпіонський темп до кінця першої половини нинішнього сезону в УПЛ. Напередодні продовження чемпіонату в команді може з'явитися легіонер.

Претендент на титул веде переговори з молодим французьким захисником, повідомляє Telegram-канал Inside UPL.

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Тео Ндіка Матам святкує гол. Фото: instagram.com/theo.ndk/

Хто стане новачком "Олександрії"

Тео Ндіка Матам приєднається до нової команди на правах вільного агента. Вихованець академії французького "Ліона", який має досвід виступів за молодіжну збірну своєї країни, у першій половині сезону виступав за швейцарський "Грассхоппер". На рахунку 24-річного гравця 14 поєдинків, 1 гол та 1 результативна передача.

На початку 2025 року Матам залишився без клубу. "Олександрія" вже запропонувала футболісту, який виступає на позиції лівого захисника, контракт. Сторони укладуть угоду найближчими тижнями.

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