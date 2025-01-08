Александрия усилит состав бывшей звездой сборной Франции

Тренер "Александрии" Руслан Ротань. Фото: УНИАН

Футбольная "Александрия" не смогла выдержать чемпионский темп до конца первой половины нынешнего сезона в УПЛ. Накануне продолжения чемпионата в команде может появиться легионер.

Претендент на титул ведет переговоры с молодым французским защитником, сообщает Telegram-канал Inside UPL.

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Тео Ндика Матам празднует гол. Фото: instagram.com/theo.ndk/

Кто станет новичком "Александрии"

Тео Ндика Матам присоединится к новой команде на правах свободного агента. Воспитанник академии французского "Лиона", который имеет опыт выступлений за молодежную сборную своей страны, в первой половине сезона выступал за швейцарский "Грассхоппер". На счету 24-летнего игрока 14 поединков, 1 гол и 1 результативная передача.

В начале 2025 года Матам остался без клуба. "Александрия" уже предложила футболисту, который выступает на позиции левого защитника, контракт. Стороны заключат соглашение в ближайшие недели.

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