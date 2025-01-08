Александрия усилит состав бывшей звездой сборной Франции

Ротань усилит Александрию экс-игроком сборной Франции
Футбольная "Александрия" не смогла выдержать чемпионский темп до конца первой половины нынешнего сезона в УПЛ. Накануне продолжения чемпионата в команде может появиться легионер.
Претендент на титул ведет переговоры с молодым французским защитником, сообщает Telegram-канал Inside UPL.
Руководство "Александрии" ведет переговоры с иностранным футболистом. Он может пополнить состав команды Руслана Ротаня во время зимнего трансферного окна 2025 года. Украинскому клубу не придется платить за этого игрока.
Кто станет новичком "Александрии"
Тео Ндика Матам присоединится к новой команде на правах свободного агента. Воспитанник академии французского "Лиона", который имеет опыт выступлений за молодежную сборную своей страны, в первой половине сезона выступал за швейцарский "Грассхоппер". На счету 24-летнего игрока 14 поединков, 1 гол и 1 результативная передача.
В начале 2025 года Матам остался без клуба. "Александрия" уже предложила футболисту, который выступает на позиции левого защитника, контракт. Стороны заключат соглашение в ближайшие недели.
Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин может сменить команду летом этого года.
Житомирское "Полесье" предложило работу бывшему главному тренеру киевского "Динамо".
Перспективный украинский футболист готов вернуться в УПЛ ради предложения от амбициозного клуба.
Михаил Мудрик попросил вскрыть допинг-пробу В — как это поможет полузащитнику "Челси".
Владимир Кличко принял участие в подготовке к бою украинского боксера.
Читайте Новини.LIVE!