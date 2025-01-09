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Дівчина Мілевського повернула його до поганих звичок — що відомо

9 січня 2025 09:47
Станіслав Костюк - Редактор
Мілевський разом зі своєю дівчиною повернувся до поганих звичок
Артем Мілевський на кухні. Фото: instagram.com/timi1010/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський змусив хвилюватися своїх шанувальників. Ексфутболіст уже декілька днів поспіль публікує провокативні дописи.

Цього разу Мілевський на своїй сторінці в Instagram продемонстрував, чим займається вдома зі своєю дівчиною. 

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У кінці 2024 року стало відомо про те, що серце Артема Мілевського знову виявилося невільним. Колишній футболіст завів роман із красивою брюнеткою, пара почала регулярно публікувати спільні фотографії. 

Вболівальники пораділи за спортсмена, проте останнім часом поведінка Мілевського знову змінилася. Артем продовжує займатися епатажем, і останнім часом тон його дописів у соціальних мережах став суперечливим.

Артем Мілевський
Артем Мілевський з дівчиною. Фото: instagram.com/timi1010/

Чим Мілевський займається з дівчиною 

Колишній форвард усамітнився зі своєю обраницею після того, як його привітання "з нормальним Різдвом" образило частину вболівальників. Мілевський опублікував нову серію фотографій, на яких видно, як він проводить вечір.

Артем Мілевський
Як Мілевський провів вечір. Фото: instagram.com/timi1010/

Спортсмен залишився вдома зі своєю дівчиною, пара вирішила подивитися фільм "Містер і місіс Сміт". Перед цим закохані приготували рясну вечерю з червоною рибою і креветками.

"І йдіть всі н****", — так Мілевський підписав одну з фотографій, на якій він хвалиться смачною, але не корисною їжею.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін обговорив із керівництвом "Реала" своє майбутнє у мадридському клубі.

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09:39 Річниця iPhone — як Apple здійснила революцію на ринку у 2007

09:27 Одеса і Миколаїв під загрозою — нафтова пляма у Чорному морі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:23 Поліція Києва викрила схему збуту наркотиків через пошту

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