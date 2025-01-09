Мілевський разом зі своєю дівчиною повернувся до поганих звичок

Артем Мілевський на кухні. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський змусив хвилюватися своїх шанувальників. Ексфутболіст уже декілька днів поспіль публікує провокативні дописи.

Цього разу Мілевський на своїй сторінці в Instagram продемонстрував, чим займається вдома зі своєю дівчиною.

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У кінці 2024 року стало відомо про те, що серце Артема Мілевського знову виявилося невільним. Колишній футболіст завів роман із красивою брюнеткою, пара почала регулярно публікувати спільні фотографії.

Вболівальники пораділи за спортсмена, проте останнім часом поведінка Мілевського знову змінилася. Артем продовжує займатися епатажем, і останнім часом тон його дописів у соціальних мережах став суперечливим.

Артем Мілевський з дівчиною. Фото: instagram.com/timi1010/

Чим Мілевський займається з дівчиною

Колишній форвард усамітнився зі своєю обраницею після того, як його привітання "з нормальним Різдвом" образило частину вболівальників. Мілевський опублікував нову серію фотографій, на яких видно, як він проводить вечір.

Як Мілевський провів вечір. Фото: instagram.com/timi1010/

Спортсмен залишився вдома зі своєю дівчиною, пара вирішила подивитися фільм "Містер і місіс Сміт". Перед цим закохані приготували рясну вечерю з червоною рибою і креветками.

"І йдіть всі н****", — так Мілевський підписав одну з фотографій, на якій він хвалиться смачною, але не корисною їжею.

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